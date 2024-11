Sea of Stars ' Das Update "Dawn of Equinox" bietet verbesserten Koop-Modus, Kämpfe und vieles mehr

HQ

Sabotage Studio arbeitet derzeit hart an dem Sea of Stars DLC Throes of the Watchmaker. Während wir bis zum Frühjahr 2025 warten müssen, um das Spiel zu sehen, haben wir in der Zwischenzeit ein neues Inhaltsupdate.

Das Update "Dawn of Equinox" ist jetzt für alle Spieler verfügbar und führt 3-Spieler-Koop, ein überarbeitetes Kampfsystem, einen Prolog und mehr ein. Thierry Boulanger, Mitbegründer von Sabotage Studio und Game Director bei Sea of Stars, sagte, dass das Update "das Geschenk der Community an uns ist - die überwältigende Liebe und Unterstützung, die sie uns seit der Ankündigung von Sea of Stars gezeigt haben, hat unserem Team die Mittel gegeben, das Projekt wieder aufzunehmen und es noch weiter zu verfeinern."

Im Kampfgeschehen führen die neuen Mystery Locks eine völlig frische Gameplay-Dynamik ein, die zeigt, wie man feindliche Zauber aufbrechen kann. Der Prolog enthält nun actionreichere Szenen, und es gibt eine neue Filmsequenz, die man genießen kann.

Zudem wurden ein Speedrunner-Relikt, neue Schwierigkeitsgrade, ein verbessertes Papageien-Relikt, eine Lokalisierung für Quebecer und zusätzliche Qualitätsverbesserungen hinzugefügt.