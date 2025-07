Sea of Remnants Vorschau: Ein überraschend spaßiger Sea of Thieves-Herausforderer

Es mag ein bisschen unfair gewesen sein, aber als Sea of Remnants kürzlich während der Nicht-E3-Zeit enthüllt wurde, war ich skeptisch und sah es zunächst als eine Kopie von Sea of Thieves. Das mag vorurteilsbehaftet klingen, aber der Enthüllungstrailer hat nicht viel dazu beigetragen, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Also habe ich natürlich ein gewisses Maß an Vorurteil in die Vorschauversion von Sea of Remnants übernommen, in der Erwartung, ein Spiel zu sehen und zu erleben, das zwar gut und grundlegend spielbar ist, aber unmöglich mit der großartigen Multiplayer-Anstrengung von Rare mithalten kann. Offensichtlich, vielleicht nicht überraschend, war dieses Vorurteil unangebracht, da Joker Studio in diesem Spiel eine Idee zu haben scheint, die einen Funken hat und die vor allem diejenigen unterhalten könnte, die den kompletten Multiplayer-Fokus von Sea of Thieves abschreckend finden.

Was ist also Sea of Remnants? Es ist ein Piraten-Abenteuer-RPG, in dem die Spieler in eine riesige offene Welt geworfen werden und im Grunde genommen losgelassen werden, um Piratenlords zu werden. Der Haken an der Sache ist, dass es nicht annähernd so frei ist wie Sea of Thieves, da es eine Geschichte im Herzen dieses Spiels gibt, etwas, das man grob als Persona -esque beschreiben könnte, da es sich um Erkundungen, das Finden neuer Gefährten, Kämpfe in rundenbasierten strategischen Aktionen dreht und anderweitig dazu beiträgt, den Piratenhafen von Orbtopia zu vergrößern, während es dein verlorenes Gedächtnis zusammensetzt. Wie man sehen kann, gibt es eine Erzählung im Zentrum dieses Spiels, die dazu beiträgt, der Welt, den Charakteren und dem gesamten Ganzen den Auftrieb zu geben, den sie brauchte, um sich von der Alternative von Rare zu unterscheiden.

Außerdem ist Sea of Remnants Einzelspieler, auch wenn es behauptet, kooperative und MMO-Funktionen zu haben. Es ist eine riesige Welt, die Joker Studio hier zusammengebraut hat, und schließlich wird sie von Piraten aller Art bevölkert werden, aber sie sind nicht erforderlich, da man mit seiner eigenen anpassbaren Crew erkunden kann, indem man an Land gehst, um Schatztruhen zu entdecken und Wildtiere und dergleichen in taktischen Aktionen zu bekämpfen, oder sich an die Meere zu halten und in Echtzeit-Seekriegen zu kämpfen, die dem von Skull and Bones ähnlicher sind. Es ist ein bisschen wie ein Mash-up von Ideen, aber nach nur wenigen Stunden ist es mehr als klar, dass Sea of Remnants Teile hat, die gut funktionieren und unterhalten.

Zu den Kernelementen, die meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, gehörten die künstlerische Ausrichtung und die allgemeine Ästhetik des Spiels. Es ist farbenfroh und reichhaltig und verwendet einen Stil, der an Sunset Overdrive erinnert, außer dass menschliche Charaktere durch Marionettenpuppen mit überlebensgroßen, Anime-ähnlichen Persönlichkeiten ersetzt werden. Hier gibt es Charisma und Charme, und das verleiht der Geschichte und der Charakterentwicklung Tiefe und der Art und Weise, wie du deine Crew auswählst und Entscheidungen triffst, die die ganze Welt prägen werden. Es ist nicht so tiefgründig wie die Charakterentwicklung von Persona, aber die Handlungsfähigkeit, die es dem Spieler bietet, ist willkommen. Auch die taktische rundenbasierte Action scheint recht flüssig und gut zu funktionieren. Wenn man Erfahrung mit dieser Art von Gameplay hat, vielleicht vor kurzem in Clair Obscur: Expedition 33, wird man sofort verstehen, was dieses Spiel zu bieten hat, mit einer Kampfsuite, in der man Angriffe in einer Runde kombiniert, sie mit glücksbasierten Systemen verstärkt und Statuseffekte erstellt, und das alles in einem stromlinienförmigen und schnellen System, bei dem du man nicht den Kopf zerbrechen muss, um die effizienteste Methode zu finden, die Zahlen zu knacken. Es ist verzeihender und ich denke, viele werden das zu schätzen wissen.

Trotzdem ist es sicherlich kein Spaziergang im Park, da man bei Missionen und Expeditionen sterben wird, und hier kommt die fast schon roguelike Natur ins Spiel. Wenn man an Land oder auf See scheitert, wird man an den Küsten von Orbtopia wieder angespült, außer ohne Beute, die man nicht bereits gebunkert hast, was ein gewisses Risiko für die Art und Weise darstellt, wie man die Welt erobert, ein Feature, das auch ein bisschen Sea of Thieves im Stil ist.

Aber darüber hinaus fließt das Gameplay recht gut, die visuelle und künstlerische Ausrichtung ist einprägsam, die taktischen Kämpfe sind spannend und intuitiv und die Seekriegsführung macht Spaß. Wo ist also der Haken? Meiner Erfahrung nach gibt es kleinere Elemente, die verbessert werden könnten, wie z.B. tonnenweise Ladebildschirme, sogar zwischen dem Ein- und Aussteigen auf das Schiff, aber auch die Tatsache, dass sich ein Großteil des Spiels darum zu drehen scheint, zu neuen Inseln zu gehen, ein paar Feinde zu bekämpfen und ansonsten herumzurennen, um nach Ressourcen zu suchen, die sich als nützlich erweisen könnten, und sogar Truhen zu öffnen. Es ist keine schreckliche Designphilosophie oder ein Deal-Breaker, vor allem, wenn man bedenkt, dass es mit Essens- und Kochmechaniken und dergleichen zusammenhängt, aber ich frage mich langsam, wie sich das auf das Gesamtganze auswirken wird, nach zig Stunden Spielzeit, die auf dem Sammeln von Gold oder Beeren oder sogar Edelsteinen basiert, die ein abgestuftes und farbiges Beutesystem haben... Es fühlt sich so an, als würde es sich manchmal mehr in den Survival-Stil ausdehnen als in das Abenteuer-RPG-Thema, das es eindeutig zu treffen versucht.

Doch selbst mit ein paar Macken kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Joker Studio hier etwas Interessantes in den Händen hält. Es gibt einige Punkte, an denen man sich bis zur Veröffentlichung im nächsten Jahr verbessern kann, aber so wie es ist, scheint dies ein ziemlich interessantes und frisches Piratenabenteuer zu sein, eines, das weder durch den schieren Mangel an Kreativität und den hirnlosen Grind von Skull and Bones noch durch den fast überwältigenden kooperativen Fokus von Sea of Thieves behindert wird. Sea of Remnants könnte für viele eine Lücke füllen, vorausgesetzt, sie können endloses Sammeln von Ressourcen oder das Verdienen von Währungen ertragen und finden rundenbasierte Kämpfe nicht als lästig.