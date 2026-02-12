Scrubs Wiederbelebung in einem kräftigen neuen Trailer gezeigt

HQ

Jetzt sind nur noch wenige Tage übrig. Es sind 16 Jahre vergangen, seit wir uns von den Leuten im Sacred Heart Hospital verabschiedet haben, darunter Ärzte, Krankenschwestern, Hausmeister, Chirurgen und andere. Damals dachte niemand, dass es mehr als anderthalb Jahrzehnte später ein Comeback geben würde, aber genau das passiert jetzt.

Wir haben schon ein paar Teaser vom Scrubs Comeback gesehen, aber jetzt ist der erste vollständige Trailer veröffentlicht, der uns eine bessere Vorstellung davon gibt, wie die alte Garde versuchen wird, jüngere Talente auszubilden, welche Herausforderungen sie in der zweiten Lebenshälfte begegnen werden und wie sich die beste Bromance der Fernsehwelt entwickelt hat.

Er feiert am 26. Februar Premiere auf Disney+, und während Sie warten, können Sie sich unten den Trailer ansehen. Natürlich wird es schwierig sein, die ersten acht Staffeln dieser ultraklassischen Sitcom zu übertreffen, aber mit diesem Ensemble sind zumindest die Bedingungen geschaffen, damit sie wirklich gut wird.