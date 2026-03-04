Scrubs ist mit über 11 Millionen Zuschauern richtig gut gestartet

HQ

Viele Leute waren wahrscheinlich sehr überrascht, als bekannt wurde, dass Scrubs ein Comeback feiern würde. Es war eine dieser wirklich coolen und cleveren Serien mit viel Herz, deren Erinnerung durch eine gedankenlose Geldmacherei, die auf der Welle der Nostalgie reitet, völlig befleckt würde.

Aber im Laufe eines Jahres konnten wir Ihnen jeden Monat neue Neuigkeiten zum Comeback bringen, was immer besser klang, da praktisch alle Schauspieler zu ihren ikonischen Rollen zurückgekehrt sind. Und wie wir Ihnen letzte Woche gesagt haben, hat sich das Warten gelohnt, denn das neue Scrubs erfüllt die Erwartungen.

Und jetzt berichtet Deadline, dass sich Qualität auszahlt. Die Premiere von Scrubs erreichte satte 11,36 Millionen Zuschauer sowohl im Fernsehen als auch im Streaming, wo man sogar lesen kann, dass "Scrubs auch die erfolgreichste ABC-Comedy-Folge und die beste ABC-Seriendebüt insgesamt im Streaming in über einem Jahr lieferte."

Für diejenigen, die auf mehr Scrubs gehofft haben, sind das offensichtlich gute Nachrichten. Obwohl nichts sicher ist, scheint es wahrscheinlich, dass es in Zukunft mehr Scrubs geben wird – vorausgesetzt, die Schauspieler und Schöpfer wollen es.