Schottland hat es geschafft, sich erstmals seit 1998 für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren – und das auf die epischste Weise: Sie holten einen Rückstand auf und gewannen in der Nachspielzeit. Schottland besiegte Dänemark mit 4:2 in einem spannenden Spiel im Hampden Park in Glasgow, das mit einem spektakulären Fahrradstoß von Scott McTominay, dem Mittelfeldspieler von Napoli, begann.

Das Spiel wurde dann von Rasmus Hojlund von der Elfmeterlinie ausgeglichen, doch Rasmus Kristensen wurde vom Platz geschickt. Schottland konnte erneut in Führung gehen, doch Patrick Dorgu erzielte das 2:2, das reichte, damit Dänemark sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte.

Doch Schottland setzte in der Nachspielzeit endlich seine numerische Überlegenheit aus, mit zwei Toren in der 93. und 99. Minute. Das letzte Tor von Kenny McLean war ein überraschender Schuss von der Mittellinie, der das Sahnehäubchen eines spannenden Spiels war, das Schottland erstmals seit 1998 in die Weltmeisterschaft bringt.

In jenem Jahr kam Schottland mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen nicht über die Gruppenphase hinaus und belegte den 27. Platz. Es wird Zeit geben, darüber nachzudenken, jetzt ist es Zeit zu feiern, dass der Weltmeisterschaftstraum lebendig ist... während die Dänen in den Play-offs kämpfen müssen.