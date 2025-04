Schiedsrichter des umstrittenen Spiels Saint-Etienne gegen Lyon wird an diesem Wochenende nach VAR-Fehler nicht pfeifen

HQ

Das Spiel zwischen Saint-Etienne und Lyon am vergangenen Sonntag war ein sehr umstrittenes Spiel. Er wurde für lange Zeit unterbrochen, nachdem ein Zuschauer einen Gegenstand (anscheinend eine Münze) geworfen hatte und Mehdi Rahmouni, einen Schiedsrichterassistenten, getroffen hatte. Schiedsrichter François Letexier unterbrach das Spiel und setzte es später fort, unter der Bedingung, dass es im Falle eines weiteren Zwischenfalls vollständig abgebrochen werden sollte. Saint-Etienne gewann am Ende mit 2:1.

Das war jedoch bei weitem nicht die größte Kontroverse auf der Derby des Rhône-Alpes. Letexier schickte zunächst Lucas Stassin von Saint-Etienne für ein heftiges Tackling gegen Corentin Tolisso vom Platz. Später, nach Rücksprache mit dem VAR, korrigierte er seine Entscheidung und gab ihm eine gelbe Karte.

Aber das Problem war, dass es seine erste richtige Entscheidung war, und Tolisso hätte eine Rote Karte sehen müssen. Ein Kommunikationsfehler mit dem VAR, der einen falschen Blickwinkel zeigte, führte dazu, dass der VAR die Schiedsrichterentscheidung tatsächlich verschlechterte, anstatt sie zu korrigieren, wie es sein sollte. Willy Delajod, der für den VAR zuständig war, wurde hinterher sehr kritisiert, aber es war Letexier, der die ganze Schuld auf sich nahm und die Wut der Lyon-Fans auf sich nahm.

Und nun scheint es, dass Letexier, der von der IFFHS zum besten Schiedsrichter der Welt 2024 gewählt wurde, an diesem Wochenende mit einer Pause "bestraft" wurde, da er am 31. Spieltag der Liga kein Spiel leiten wird. Obwohl, wie RMC Sport betont, er nach einer Vielzahl von Spielen, einschließlich des Rückspiels zwischen Real Madrid und Arsenal in der vergangenen Woche, eine Pause hätte bekommen können (eines wurde für längere Zeit unterbrochen, während der VAR einen Elfmeter für Madrid überprüfte, der später annulliert wurde).