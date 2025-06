Schauen Sie sich die spektakulären Kämpfe von Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Sega ist offensichtlich sehr zufrieden mit seinem kommenden Titel Shinobi: Art of Vengeance, der ein Comeback für die Serie nach langer Abwesenheit sein wird. In letzter Zeit wurden wir mit neuen Trailern bombardiert - aber da wir Ninja-Action lieben, ist es nicht so, dass wir uns beschweren würden.

Jetzt haben wir ein neues Video, und dieses Mal liegt der Fokus auf dem, was vielleicht das Wichtigste ist: den Kampf. Ein Ninja-Spiel muss sich natürlich flüssig anfühlen und gleichzeitig eine anständige Herausforderung bieten, damit man sich wirklich geschickt fühlen kann, wenn man Gegner in Massen tötet.

Das wollt ihr natürlich nicht verpassen, also schaut euch den Trailer unten an und am 29. August ist Premierentag für den gesamten Akku mit PC, PlayStation, Switch und Xbox.