Schauen Sie sich die ersten Fotos von Clayface an

Ein bevorstehendes DC-Projekt, von dem wir noch nicht viel gehört haben, ist Clayface . Es scheint keine lockere Geschichte zu sein, sondern eher ein Body-Horror-orientiertes Projekt von Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass, The Fall of the House of Usher), der wirklich weiß, wie man Menschen erschreckt.

Wir wussten bereits, dass Tom Rhys Harries Matt Hagen (Clayface ) spielen würde, einen vielversprechenden Schauspieler, der angegriffen und entstellt wurde. Er will das natürlich beheben und beginnt mit einer alternativen Behandlung, die wahrscheinlich katastrophale Folgen haben wird.

Clayface wird in Liverpool gedreht, wo jetzt Bilder vom Set auf Threads aufgetaucht sind, die einen verletzten Matt Hagen (unmittelbar nach dem Angriff?) und ihn mit einer Art Phantom der Oper-inspirierter Maske zeigen.

Clayface feiert am 11. September 2026 in den Kinos Premiere und ist keine eigenständige Geschichte, sondern ein offizieller Teil des neu gestarteten DCU von James Gunn und Peter Safran.




