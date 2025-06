Jetzt wissen wir, wer Clayface in dem titelgebenden Horrorfilm spielen wird

HQ

Eines der unerwarteteren DC-Projekte ist das kommende Clayface, das auf dem gleichnamigen DC-Bösewicht basiert. Der Film wurde von Horror-Veteran Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Fall of the House of Usher) geschrieben, der selbst an DC-Filmchef James Gunn herantrat und es als Traumprojekt beschrieb.

Der Film wird eher wie ein Horrorfilm mit Elementen von Thriller und Tragödie als ein typischer Superheldenfilm sein und wird von James Watkins (Speak No Evil) inszeniert. Nun verkündet Gunn via Bluesky, dass die Rolle des Clayface besetzt wurde und dem jungen Waliser Tom Rhys Harries (White Lines, Suspicion) die Ehre zuteil wird.

Wir wissen noch nicht, wann Clayface Premiere haben wird, aber da der Film noch nicht einmal mit den Dreharbeiten begonnen hat und wahrscheinlich eine Menge Nachbearbeitung für Effekte erfordert, sollten wir nicht vor 2027 damit rechnen, dass er in die Kinos kommt.