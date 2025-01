Neymar steht vor der Rückkehr zu seinem Stammverein in Brasilien für eine sechsmonatige Leihe

HQ

Gerüchte über einen Wechsel von Neymar Jr. zum MLS-Franchise Chicago Fire sind am Wochenende schnell verstummt, und in einer überraschenden Wendung der Ereignisse wurde gesagt, dass Neymar zu seinem ehemaligen Klub Santos zurückkehren wird. Diese brasilianische Mannschaft, die Neymar im Alter von nur 13 Jahren entdeckte, stieg 2023 zum ersten Mal in der Geschichte ab, kehrte aber in diesem Jahr in die brasilianische Serie A zurück.

Neymar spielte von 2009 bis 2013 für Santos und gewann 2011 die Libertadores. Danach startete er einen sehr erfolgreichen Lauf in Barcelona und Paris Saint-Germain... und eine deutlich weniger erfolgreiche Ära im saudischen Team Al-Hilal, wo er aufgrund einer Knieverletzung im Oktober 2023 kaum ein Spiel bestritt. Ein Jahr später kehrte er zurück, aber eine weitere Verletzung bedeutet, dass er immer noch nicht gespielt hat und nicht einmal für die Saudi Pro League registriert ist.

Es ist fast selbstverständlich, dass sich Al-Hilal von Neymar verabschieden muss, und sie suchen nach einem weiteren hochkarätigen Ersatz. In der Zwischenzeit ist Neymars Zukunft für den nächsten Monat noch unbestätigt, aber am vergangenen Wochenende berichtete die lokale Zeitung Diario do Peixe, dass Gespräche zwischen dem Präsidenten von Santos und Neymars Vater stattfinden, um den Spieler auf Leihbasis zu Santos wechseln zu lassen.

Das Gehalt für den Spieler würde weiterhin teilweise von Al Hilal übernommen, da es sich um eine sechsmonatige Leihe handeln würde. Einige Quellen sagen, dass die Vereinbarung praktisch abgeschlossen ist, also stellt sich nun die Frage, ob Neymar Zeit haben wird, sich zu erholen und rechtzeitig seine bessere Version zu zeigen... und was in sechs Monaten nach Ablauf des Kredits passieren wird. Gewinnt Neymar Zeit, um nächstes Jahr zu Inter Miami zu wechseln und sich mit seinen Barça-Kumpels zu treffen?