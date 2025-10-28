Saudi-Arabien enthüllt Pläne für den Bau eines Fußballstadions auf einem 350 Meter hohen Wolkenkratzer

HQ

Saudi-Arabien wird das bestätigte Gastgeberland für die Weltmeisterschaft 2034 sein, nachdem ein nicht so transparentes Bewerbungsverfahren dem arabischen Land den Weg für die Ausrichtung der zweiten Weltmeisterschaft im Nahen Osten nach Katar 2022 geebnet hat. Das Land plant nun, die Welt mit unglaublichen Stadien zu schockieren, in denen die Fußballspiele stattfinden sollen, und sie haben kürzlich Pläne für ein Stadion enthüllt... auf einem Wolkenkratzer.

Mit Berichten, dass das Königreich elf neue Stadien bauen will, sieht keines so spektakulär aus wie das NEOM Sky Stadium, das sich auf der Spitze eines 350 Meter hohen Turms befinden würde. Die Gäste würden Hochgeschwindigkeitsaufzüge nehmen, um das Stadion zu erreichen, das 46.000 Menschen aufnehmen kann und mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

Aufgrund seiner Kapazität würde es Spiele von der Gruppenphase bis zum Viertelfinale ausrichten. Der Bau ist für 2026 geplant, die Eröffnung ist für 2032 geplant. Sollte es dazu kommen, wäre es ein scharfer Kontrast zu dem für das Finale geplanten Stadion, das sich in die natürliche Landschaft einfügt und grün bedeckt ist.

Glauben Sie, dass dieses Stadion gebaut wird?