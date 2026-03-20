Saturday Night Live Die erste Staffel von UK wird zwei Episoden länger sein als erwartet

Die Stunden vergehen, bis Saturday Night Live erneut versucht, ein nicht-amerikanisches Publikum zu erreichen, denn SNL UK kehrt morgen Abend, am 21. März, nach seinem früheren Misserfolg zurück. Da SNL-Legende Tina Fey als erste Gastmoderatorin fungiert und Wet Leg als musikalische Darstellerin auftritt, hat sich eine recht überraschende Entwicklung eingetreten, da die erste Staffel der Show von sechs auf acht Episoden verlängert wurde.

Wie von Sky bestätigt, wird uns mitgeteilt, dass diese erste Episodenrunde aus acht Episoden bestehen wird, im Vergleich zu sechs. Wir kennen die Gastmoderatoren und Musiker der Sendungen vier bis acht noch nicht, aber wenn Sie überzeugt sind, dass SNL UK diesmal erfolgreich sein wird, ist die gute Nachricht, dass es noch mehr Episoden geben wird.

Abgesehen von dieser Erweiterungsnachricht wurde bestätigt, dass jede Sendung 75 Minuten dauern und live aus London um 22:00 GMT/23:00 MEZT ausgestrahlt wird. Was die Besetzung angeht, die bei jeder Show anwesend sein wird, sind die zurückkehrenden Stars hier zu finden.