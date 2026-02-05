Lernen Sie die 11-köpfige Komiker-Besetzung von Saturday Night Live UK kennen

Es gibt viele Skeptiker gegenüber dem bevorstehenden jüngsten Versuch, Saturday Night Live ins Vereinigte Königreich zu bringen, was teilweise daran liegt, dass die Art von Comedy, die Amerikaner und Briten mögen, unterschiedlich ist. Während die langjährige Serie in den USA ein großer Erfolg war, wurde sie im Vereinigten Königreich immer anders aufgenommen, da die Leute im Land an ganz andere Arten von Humor gewöhnt sind.

Ungeachtet dessen und unabhängig davon, dass es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, SNL zu einem Standard-Bestandteil im Vereinigten Königreich zu machen, läuft ein weiterer Versuch, und da dieser im März ausgestrahlt werden soll, kennen wir nun das elfköpfige Komikerteam, das den Kerncast und das Lebenselixier des Projekts bilden wird.

Die vollständige Besetzung besteht aus folgenden Personen:



Hammed Animashaun



Ayoade Bamgboye



Larry Dean



Celeste Dring



George Fouracres



Ania Magliano



Annabel Marlow



Al Nash



Jack Shep



Emma Sidi



Paddy Young



Der genaue Premierentermin für die erste SNL UK-Show ist für den 21. März (natürlich ein Samstag) geplant, wobei die Show auf Sky und der Streaming-Plattform Now im Land gestreamt wird.

Wirst du einschalten?