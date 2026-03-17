Tina Fey, Jamie Dornan und Riz Ahmed moderieren Saturday Night Live UKs erste drei Sendungen

Es ist fast an der Zeit, dass Saturday Night Live erneut versucht, in den britischen Markt einzudringen. Ab diesem kommenden Wochenende findet die erste SNL UK-Show statt, mit dem ersten Termin für den 21. März. Da das so knapp ist, sind nun die Gastgeber und Musiker für die ersten drei Shows bestätigt.

Die erste Sendung wird einen SNL-Veteranen einladen, denn Tina Fey wird nach London kommen, um dieses regionale Projekt zu starten. Die 30 Rock- und Comedy-Legende wird als musikalischer Gast von Wet Leg begleitet.

Danach, am 28. März, wird die nächste Sendung von Jamie Dornan moderiert, mit Wolf Alice als musikalischer Gastkünstlerin. Dies ist dann noch bevor die dritte Sendung am 4. April von Riz Ahmed moderiert wird, mit Kasabian als musikalischem Talent.

Es ist unklar, ob das ausreichen wird, damit SNL UK gedeiht, denn selbst die amerikanische Show, die seit Jahrzehnten läuft, hat Schwierigkeiten, britische Fans zu unterhalten, die an einen ganz anderen Humorstil gewöhnt sind. Wir bekommen in fünf Tagen eine Antwort. Was den Rest der Besetzung betrifft, so findet man hier das Hauptteam von elf Personen.