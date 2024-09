Satechi SM1

Satechi hat es fast immer geschafft, sich in einem sehr engen Markt zu behaupten, mit dem Fokus auf preisbewusstes Apple -basiertes Zubehör, das fast immer das Leben mit den gleichen Apple Produkten einfacher macht. Sicher, es gibt einige, die sich durch eine breitere Kompatibilität abheben, aber in der Regel ist der Fokus eng.

Dabei handelt es sich nicht um einen iPad-Ständer mit eingebautem Ladegerät,Mac Mini eine Grundplatte mit zusätzlichen Anschlüssen oder einen Kopfhörerhalter mit MagSafe-Aufladung. Dies ist "nur" eine Tastatur, und sie kostet Sie knapp 100 GBP, so dass Satechi nicht nur an einer ganz anderen und breiteren Front konkurriert, sondern auch ihre wettbewerbsfähigen Preise verloren hat.

Es lohnt sich also, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, mit welchen Alternativen das SM1 zu kämpfen hat. Im Moment können Sie zum Beispiel ein Logitech MX Mechanical in voller Größe zum gleichen Preis oder eine Vielzahl verschiedener Keychron-Modelle bekommen, die alle ziemlich erstaunlich sind. Mit anderen Worten, es ist ein harter Wettbewerb.

Zunächst einmal ist es ganz schön anzusehen. Satechi hatte schon immer ein auffälliges optisches Design, und die SM1 setzt diese Tradition fort. Es gibt sie nur in zwei Farben, aber vor allem die Light -Version hat eine recht schöne Kombination aus weißen und grauen Tasten, die eigentlich ziemlich auffällig ist. Wir können uns jedoch der Tatsache nicht entziehen, dass vieles davon aus Plastik besteht. Ja, es handelt sich um ein "Aluminiumgehäuse", was bedeutet, dass Teile der Grundplatte genau daraus bestehen, aber da der Boden aus Kunststoff ist, wird er beim Aufheben ziemlich dominant. Neben einem Keychron des gleichen Preises sieht er ausgesprochen billig aus, und obwohl es darunter Füße in zwei Stufen und Gummistreifen gibt, die verhindern, dass er sich auf einem bestimmten Untergrund bewegt, gibt es hier keine "spezielle Soße".

Werbung:

Es gibt Bluetooth 5.0, es gibt Kompatibilität mit Windows und MacOS und es gibt 14 verschiedene Hintergrundbeleuchtungsmodi. Sie pulsieren alle nur weiß, hier gibt es kein RGB, aber es sieht ziemlich cool aus, daran besteht kein Zweifel. Aber es hat auch einen ziemlich großen Einfluss auf die Akkulaufzeit, denn wenn es eingeschaltet ist, haben Sie nur 16 Stunden Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen, aber wenn es ausgeschaltet ist, können es mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Monate dauern (wir gehen davon aus, dass dies mit Bluetooth und nicht mit 2,4 GHz geschieht).

Die taktilen Brown -Schalter und diese Tastenkappen (die Satechi nicht wirklich verraten wird, ob sie Doubleshot oder PBT sind oder nicht) sind jedoch ziemlich skurril. Ja, die meisten Enthusiasten werden sich wahrscheinlich mehr Abstand zwischen Oberseite und Betätigung wünschen, als ein Red -Schalter normalerweise bieten kann, aber da dies ein niedriges Profil ist, fühlt es sich tatsächlich überraschend reaktionsschnell an und ist zweifellos eine der besseren Tastaturen, die wir in diesem Jahr verwendet haben.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das SM1 viel zu teuer ist für das, was man bekommt, und abgesehen von ein paar Macken oder Satechi-ähnlichen Goodies ist es schwer zu sagen, dass es sich von der Konkurrenz abhebt. Wenn es 70 Pfund gekostet hätte, wäre es eine andere Geschichte gewesen, aber das tut es einfach nicht.

Werbung: