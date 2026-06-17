SanDisk verkauft eine 8TB PlayStation 5 SSD zum gleichen Preis wie drei PS5 Pros

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Zu sagen, dass die Belastung bestimmter Technologiekomponenten und Hardware lächerlich wird, ist vielleicht eine Untertreibung. Aufgrund eines massiven Anstiegs der Nachfrage nach KI-Rechenzentren, der dazu geführt hat, dass der normale Verbraucher an den Rand gedrängt wurde und nun um eine geringe Anzahl zuvor weit verbreiteter Komponenten kämpft, steigen viele Technologieteile in die Höhe.

Das Verrückte ist, dass nicht nur die Welt des PC-Gamings betroffen ist, denn wir haben gesehen, dass die Konsolenpreise steigen, da Hersteller sich an dieses bizarre Klima anpassen, während auch bestimmte zusätzliche Zubehörteile enorme Preiserhöhungen erfahren.

Das jüngste extreme Beispiel wurde auf der Website von SanDisk entdeckt, wo VGC festgestellt hat, dass die 8TB-Version der WD_Black SN850P NVMe SSD für die PS5 nun für völlig angemessene £2.489,00 verkauft wird. Ja, du könntest dir eine dieser Klassiker schnappen oder dir drei PlayStation 5 Pro Konsolen kaufen und hast danach noch etwas verfügbares Geld zum Zeigen...

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Diese ganze Situation wird am meisten von PC-Gamern empfunden, die mit einem Szenario kämpfen, in dem RAM, SSDs und andere Komponenten viel zu teuer werden, um jemals einen Kauf in Betracht zu ziehen, im Vergleich zu ihrem Preis vor ein paar Jahren. Auch der Konsolen-Gamer-Sektor bemerkt die Auswirkungen, wobei die bereits erwähnten Preiserhöhungen ein Beispiel dafür sind, aber das wirklich Interessante ist, wie Sony und Microsoft ihre Next-Generation-Konsolen bewerten werden, sobald sie in den nächsten Jahren erscheinen.