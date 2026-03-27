Sony erhöht den Preis für die PlayStation 5 erneut

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Nicht einmal ein Tag ist vergangen, seit Alex über die glaubwürdigen Gerüchte berichtete, dass Sony plante, den Preis für PlayStation 5 und PlayStation Portal irgendwann im April zu erhöhen, und jetzt ist es offiziell.

Sony bestätigt, dass man schnell handeln muss, wenn man seine Konsolen "günstig" haben möchte, da die Preise für PS5, PS5 Pro und PS Portal am Donnerstag, den 2. April, erhöht werden. Die neuen empfohlenen Preise werden:

Europa





PS5 - €649,99



PS5 Digital Edition – €599,99



PS5 Pro – €899,99



PlayStation Portal – €249,99



Vereinigtes Königreich





PS5 - £569,99



PS5 Digital Edition – £519,99



PS5 Pro – £789,99



PlayStation Portal – £219,99



US-amerikanische





PS5 - 649,99 $



PS5 Digital Edition – 599,99 $



PS5 Pro – 899,99 $



PlayStation Portal – 249,99 $



Japan





PS5 - ¥97.980



PS5 Digital Edition – ¥89.980



PS5 Pro – ¥137.980



PlayStation Portal – ¥39.980



Der japanische Konsolenhersteller sagt, die Gründe für diese Änderungen seien "anhaltende Belastungen in der globalen Wirtschaftslandschaft", was sich in teurere Komponenten, Transport und mehr übertragen lassen kann.

Glaubst du, dass die PS5 vor dem Start der PlayStation 6 noch teurer wird?