Nintendo bestätigt Preiserhöhung der Switch 2, die im September in Kraft treten soll

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Da RAM-Engpässe weiterhin alle Bereiche der Tech-Branche plagen, gibt Nintendo nun dem Druck nach und bestätigt, dass wir eine Preiserhöhung für die Nintendo Switch 2-Konsole erwarten werden. Die Preiserhöhung wird dazu führen, dass die Nintendo Switch 2 um 50 USD, 50 CAD, 10.000 YEN und 30 € steigt.

Die Nachricht stammt aus Nintendos aktuellem Finanzbericht, in dem außerdem bestätigt wird, dass Japan eine Preiserhöhung für die originale Nintendo Switch, die Nintendo Switch Lite und OLED-Modelle erleben wird. Nintendo erklärt, dass diese Preiserhöhungen auf den Konsolen – sowie auf Nintendo Switch Online-Mitgliedschaften und Spielkarten in Japan – auf "die Auswirkungen verschiedener Veränderungen der Marktbedingungen" zurückzuführen sind. Diese Änderungen treten nicht sofort in Kraft, da sie für den 1. September 2026 in den gesamten Vereinigten Staaten geplant sind. Kanada und Europa. Weitere Details werden voraussichtlich bis dahin veröffentlicht.

Die Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 führt dazu, dass Nintendo sich mit Unternehmen wie Sony und Microsoft anschließt, die ihre Konsolenpreise aufgrund anhaltender finanzieller Belastungen erhöhen. Nintendo scheint allerdings nicht sehr begeistert davon zu sein, die Kosten erhöhen zu müssen, da es nun 3 Millionen weniger verkaufte Einheiten für 2026 prognostiziert und sich am Ende der Bekanntmachung bei den Fans entschuldigt hat.

"Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Auswirkungen, die diese Preisänderungen auf unsere Kunden und andere Interessengruppen haben könnten, und wir schätzen Ihr Verständnis sehr." Nintendo schreibt.