Samsung Galaxy Book Ultra4

Nur wenige sind der Auslieferung eines "Windows MacBook" näher gekommen als Samsung, aber wie wir im Laufe der Jahre mehrmals festgestellt haben, war die Entwicklung der Galaxy Fold ein langsamer, iteriver, aber stetiger Marsch in Richtung etwas sehr Bedeutendes, das nun mit dem Fold7 endlich verwirklicht wird, die Entwicklung der Galaxy Book Computer war ungleichmäßiger.

Das Galaxy Book Ultra4 zum Beispiel ist nicht gerade der neueste Schrei und ist eigentlich das Vorjahresmodell, aber auch wenn wir etwas spät dran sind, fällt auf, wie sehr Samsung hier tatsächlich die Basics auf den Punkt gebracht hat und wie weit man in bestimmten Bereichen gekommen ist.

Die Konstruktion selbst ist atemberaubend. Die mattgraue Oberfläche funktioniert hervorragend und verleiht dem Gerät einen professionellen Look, mit einem großen, eleganten Trackpad und einer fantastischen Tastatur mit Nummernblock. Außerdem wiegt er 1,86 Kilogramm, was auf ganzer Linie durchaus beeindruckend ist, und das, ohne auf essentielle Anschlüsse zu verzichten. Sie erhalten zwei Thunderbolt 4 -Anschlüsse, USB-A, HDMI 2.1, WI-FI 6E und Bluetooth 5.3. Es fehlt an nichts.

Das Display ist auch schön, aber hier stoßen wir auf ein grundlegendes Manko. Ja, es ist 16 Zoll, ja, es ist ein AMOLED WQXGA+ Panel mit 2880x1800, und ja, es ist 120Hz, und das sind alles gute Nachrichten. Darüber hinaus handelt es sich technisch gesehen um ein 16:10-Panel, aber nichtsdestotrotz, vielleicht aufgrund der Größe des Gehäuses, befindet sich an der Unterseite ein "Kinn", das nichts anderes tut, als ein Samsung-Logo zu beherbergen, was wie eine Verschwendung wirkt. Das heißt aber nicht, dass das Display schlecht ist, im Gegenteil.

Mit bis zu einem Intel Core Ultra 9-185H und einer RTX 4070 sowie 64 GB LPDDR5x RAM bekommst du auch Leistung für dein Geld. Nein, es kommt nicht an das Asus ProArt PX16 heran, das die neuesten 50er-GPUs von Nvidia bietet, aber Sie sollten in der Lage sein, das Samsung-Modell etwas billiger zu bekommen, und es gibt Aspekte, bei denen ein Book Ultra4 leichter ist und eine bessere Leistung erbringt.

Denn obwohl der Book Ultra4 in Benchmarks den ProArt PX16 nicht schlägt, was Sinn macht, da sie eine Generation auseinander liegen, haben wir tatsächlich über 12 Stunden aus einer einzigen Ladung mit leichten bürobezogenen Aufgaben herausgeholt. Ja, wenn Sie das Gerät unter Druck setzen, sinkt seine Ausdauer dramatisch, genau wie bei Asus, aber es gibt einen auffälligen Unterschied in der Art und Weise, wie diese Geräte Wärme, Lärm und Akkuverbrauch erzeugen, alles zum Vorteil von Samsung.

Wie bereits erwähnt, ist es vielleicht weniger sinnvoll, die Leistung des Galaxy Book Ultra 4 zu testen, da es sich um eine Maschine aus dem letzten Jahr handelt, die wir erst sehr spät in die Hände bekommen haben, aber da viele Leute sie wahrscheinlich für besonders kreative Aufgaben kaufen, haben wir trotzdem eine kleine Reihe von Tests durchgeführt.

Geekbench 6



Single-Core: 2452



Mehrkernig: 12469



3DMark:



Nächtlicher Überfall: 35909



Feuerschlag: 17790



Zeitspion:



8029



Handbrake-Video (4K bis 1080p):

In diesem Zusammenhang haben wir gesehen, dass die CPU überraschend kühl geblieben ist, wenn auch mit Samsungs eigener integrierter TDP für CPU und GPU, die laut einigen anderen Medien die Leistung etwas eingeschränkt hat. Wir sahen knapp unter 40 Grad, was natürlich spürbar ist, aber nicht brennend heiß, und auch wenn der Geräuschpegel bei rund 45 Dezibel lag, war es ein recht angenehmes Geräusch ohne das "Spulenfiepen", das Kim hier im Büro an den Tag gelegt hat, das über längere Zeiträume weitaus störender ist.

Das Galaxy Book Ultra4 ist im Grunde eine ausgezeichnete Idee, und sie sind hier gefährlich nahe daran, Apple zu passen. Vielleicht wäre es besser, wenn Samsung versuchen würde, das Gehäuse leicht neu zu gestalten, um zu betonen, dass die Version Ultra etwas anders ist - vielleicht etwas weichere Kanten -, aber unabhängig davon bekommt man Leistung, Akkulaufzeit und Robustheit für sein Geld.