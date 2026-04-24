Samson wird im September für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, da Liquid Swords weiterhin "bedeutende Verbesserungen" verspricht

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Als Samson kürzlich auf dem PC erschien, bemerkten die Spieler bald, dass das Spiel nicht in einem besten Zustand war – etwas, das wir in unserer speziellen Rezension angesprochen haben. Entwickler Liquid Swords hat Updates und Verbesserungen versprochen und sogar Pläne für eine Konsolenversion im Herbst angekündigt. Wir haben jetzt eine bessere Vorstellung davon, wann die PS5- und Xbox Series X/S-Editionen erscheinen werden.

Im Gespräch mit The Game Business erklärte Christofer Sundberg, Gründer und COO von Liquid Swords, dass das Ziel ist, Samson im September auf der Konsole zu veröffentlichen, um dem Grand Theft Auto VI-Rausch zu entkommen. Der Grund, warum Samson GTA VI vermeiden will, ist, dass Liquid Swords das Spiel als ein "Phänomen" betrachtet und dass "wenn ein GTA erscheint, für alle Weihnachten ist."

Darüber hinaus versprach Sundberg weitere Verbesserungen und Änderungen an Samson, räumte aber ein, dass das Spiel sich in einem schwierigen Zustand befand, " ein bisschen mittelmäßig", wie er es beschrieb, als es ursprünglich veröffentlicht wurde. Der Grund, warum das Studio sich entschied zu veröffentlichen, war, weil es musste, da das "Publisher-Klima schrecklich war".

Dennoch bleiben die Hoffnungen für die Zukunft bestehen, da Sundberg das Spiel als "eine Art Ausdauerrennen" betrachtet. Er erklärt: "Ich habe keine Eile oder auch nur den Wunsch, Liquid Swords an jemanden zu verkaufen. Ich möchte lieber, dass wir allein erfolgreich sind. Wir haben Höhen und Tiefen durchgemacht. Wir wissen, was wir auf der Bank haben. Wir werden einfach weiter arbeiten und uns vor allem darauf konzentrieren, uns deutlich zu verbessern Samson. Und dann auch Stabilität für das Unternehmen schaffen."

Es wird wahrscheinlich eine Herausforderung sein, den Schaden des Starts zu beheben, aber bereits sind beständige Updates für das Spiel eingetroffen, mit weiteren Updates, wie die jüngste Ankündigung der Roadmap bestätigt hat.