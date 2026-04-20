Samson plant, diesen Herbst auf Konsolen zu erscheinen

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Es war kein einfacher Start für den Entwickler Liquid Swords Samson, da das Spiel auf dem PC debütierte und sich als voller Performance-Probleme und Bugs erwies, etwas, das das Studio so schnell wie möglich beheben wolle. Da nun einige Updates eingekommen sind und eine Reihe dieser Probleme behoben wurden, hat der Entwickler eine neue Roadmap veröffentlicht, die seine Pläne nicht nur für den Rest des April, sondern auch für Mai, Juni und darüber hinaus darlegt.

Zum einen können wir damit rechnen, dass Update #2 am 29. April erscheint und weitere Stabilitäts- und Feinschliffverbesserungen sowie weitere von der Community berichtete Fixes bringt. Darauf folgt Update #5 in der darauffolgenden Woche am 6. Mai. Update #6 wird dann irgendwann danach erscheinen, obwohl für diesen Patch noch kein Datum genannt wurde.

Was den Zeitpunkt betrifft, wann neue Inhalte bei Samson eingeführt werden, bestätigt die Roadmap außerdem, dass Content Update #1 Mitte Mai erscheint und ein "kampffokussiertes Inhaltsupdate" mit weiteren Details bringt, die später geteilt werden. Es folgt Mitte Juni ein zweites Update, das sich stärker auf Fahrzeuge konzentriert.

Abgesehen von diesen Plänen merkt Liquid Swords auch an, dass Samson im Herbst auf Konsolen erscheinen wird, aber genaue Informationen dazu sind ebenfalls spärlich, sodass wir einfach annehmen müssen, dass es sich auf mindestens eine PS5- und Xbox Series X/S-Edition des Spiels bezieht.

Was haltet ihr bisher von Samson ? Unsere Rezension können Sie hier lesen.