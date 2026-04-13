Samson behebt Bugs und Performance-Probleme, gibt den Spielern eine Roadmap für Fehlerbehebungen

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Von ehemaligen Just Cause-Entwicklern bei Liquid Swords wollte Samson uns einen Vorgeschmack auf Open-World-Verbrechen geben, bevor Rockstar uns in Grand Theft Auto VI in seine satirische Version Amerikas zurückbringt. Leider scheint es zum Start voller Bugs gewesen zu sein, wobei die Entwickler sogar zugegeben haben, dass das Spiel mit Fehlern veröffentlicht wurde.

Liquid Swords wird jedoch Samson nicht einfach so belassen, wie es ist, sondern das Spiel verbessern. Der erste Patch für das Spiel ist letzte Woche erschienen, und jetzt haben wir eine Roadmap, wann wir einige bedeutende Verbesserungen sehen können.

Laut einem aktuellen Steam-Beitrag erhält Samson diese Woche ein weiteres Update, geplant für den 15. April. Dabei liegt der Fokus auf Stabilität, Gameplay, Feinschliff und mehr Spielerfeedback. Das dritte Update, geplant für die darauffolgende Woche am 22. April, hat noch keine größeren Details, aber wir werden sie wahrscheinlich beim Start des zweiten Patches erhalten.

Im Moment hat Samson auf Steam eine gemischte Bewertung mit fast 2.000 Rezensionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Wir mochten es in unserer ersten Bewertung nicht besonders, aber vielleicht kann das Schiff umgedreht werden, wenn Liquid Swords die nötige Zeit bekommt, sich zu verbessern Samson.