Sabalenka und Swiatek sind sich über den Vorschlag von Fünf-Satz-Matches bei Frauen-Grand-Slams nicht einig

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka glaubt, dass sie mehr Grand Slams gewonnen hätte, wenn die Matches im Best-of-Five-Satz gespielt hätten, wie es bei den Männer-Grand-Slams der Fall ist. "Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich mehr Grand Slams gewonnen. Ich fühle mich körperlich sehr stark, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Körper das verkraftet. Also lass es uns tun", sagte sie und bezog sich auf einen Vorschlag von Craig Tiley, dem neuen CEO des US-Tennisverbands und ehemaligen Direktor der Australian Open, Fünf-Satz-Grand-Slam-Matches aus dem Viertelfinale zu erreichen.

Sabalenka, eine imposante Figur im Frauentennis, 1,82 Meter groß und 80 km schwer, sagt, dass die Maßnahme eine erhöhte körperliche Vorbereitung für andere Spielerinnen bedeuten würde, "aber ich denke, wir sind im Sport und müssen uns um uns selbst kümmern. Wenn es passiert, habe ich einen großen Vorteil", sagte der 28-jährige Belarus, der bereits vier Grand Slams gewonnen hat.

Allerdings ist die Nummer 2 der Welt, Iga Swiatek, kein Fan dieser Idee. "Ich weiß nicht, ob wir dieses Spielniveau fünf Sätze lang halten könnten. Nun, das ist eine Tatsache, Männer sind körperlich stärker und können besser damit umgehen", sagte der 24-jährige polnische Spieler, Gewinner von sechs Grand Slams, und fügte hinzu: "Es ist ein seltsamer Ansatz in einer Welt, in der alles schneller wird, also weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das Publikum das mögen würde", und dass es eine Änderung des Kalenders bedeuten würde. Weil sie dadurch weniger Zeit zur Vorbereitung auf andere Turniere hätten.