Russland und Ukraine führen nach drei Jahren erste direkte Friedensgespräche

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Freitag werden Russland und die Ukraine in Istanbul ihre ersten direkten Friedensverhandlungen seit über drei Jahren abhalten und damit einen vorsichtigen Schritt in Richtung Diplomatie inmitten des anhaltenden Konflikts signalisieren.

Obwohl beide Seiten sich von Angesicht zu Angesicht treffen werden, bleiben die Erwartungen gedämpft, insbesondere nach dem Wissen, dass Trump und Putin nicht teilnehmen werden. Die Gespräche finden inmitten anhaltender Meinungsverschiedenheiten über Schlüsselfragen wie die territoriale Kontrolle und die NATO-Ambitionen der Ukraine statt.