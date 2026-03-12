Russland erzielte seit Beginn des Iran-Krieges 6 Milliarden Euro aus fossilen Brennstoffexporten

HQ

Russland hat seit Beginn des Krieges mit Iran etwa 6 Milliarden Euro aus fossilen Brennstoffexporten erzielt, so Daten des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Die Zahlen deuten darauf hin, dass Russland im März zusätzlich 672 Millionen Euro Umsatz erhielt, da die globalen Preise für Öl, Gas und Kohle im Vergleich zum Februar um etwa 14 % gestiegen sind. Der Großteil der Erhöhung, etwa 625 Millionen Euro, entstand aus höheren Öleinnahmen, da die Energiemärkte auf die durch den Konflikt verursachten Störungen reagierten.

Der Anstieg erfolgt, während die Internationale Energieagentur warnte, dass der Krieg die größte Störung der Ölversorgung in der Geschichte ausgelöst habe. Höhere Einnahmen aus fossilen Brennstoffen sind für Moskau besonders bedeutend, da Energieexporte weiterhin eine wichtige Finanzierungsquelle für Staatsausgaben und militärische Operationen sind.

