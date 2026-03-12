Der Irankrieg kostete die USA in den ersten sechs Tagen mehr als 11 Milliarden Dollar

HQ

Der Krieg gegen den Iran hat die Vereinigten Staaten in den ersten sechs Tagen bereits mehr als 11,3 Milliarden Dollar gekostet, so Schätzungen, die von Beamten der Regierung von Donald Trump während einer vertraulichen Kongressbesprechung präsentiert wurden.

Die Zahl, die diese Woche mit US-Senatoren geteilt wurde, spiegelt nur einen Teil der frühen Militärausgaben wider und stellt nicht die vollen Kosten des Konflikts dar. Beamte teilten den Abgeordneten mit, dass allein in den ersten beiden Tagen der Angriffe Munition im Wert von 5,6 Milliarden Dollar verwendet wurde, als US- und israelische Truppen am 28. Februar groß angelegte Angriffe starteten.

Die Gesetzgeber erwarten nun, dass das Weiße Haus zusätzliche Mittel vom Kongress beantragen wird, die möglicherweise 50 Milliarden Dollar oder mehr erreichen. Einige Kongressmitglieder haben zudem Bedenken hinsichtlich der raschen Erschöpfung der militärischen Vorräte geäußert, da das Pentagon mit Rüstungsunternehmen zusammenarbeitet, um die im Feldzug eingesetzten Waffen aufzufüllen.

Die Summe von 11,3 Milliarden Dollar wurde erstmals am Mittwoch von der New York Times berichtet.