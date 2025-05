Ruben Amorim spricht über seine Zukunft nach dem Europa-League-Fiasko

HQ

Manchester United hat seine schlechteste Saison aller Zeiten beendet und in der Premier League so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Ein Europa-League-Titel wäre eher eine Illusion als ein logischer Abschluss der Saison gewesen, aber er hätte die Stimmung der Red Devils gehoben und eine große Belohnung von 100 Millionen Pfund eingebracht, um das Team besser zu stärken und es ihnen zu ermöglichen, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Aber Tottenham Hotspur gewann.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel in Bilbao sagte Ruben Amorim von Manchester United, der unter dem Druck einer seltenen Situation stand (das letzte Mal, dass United nicht an einem europäischen Wettbewerb teilnahm, war 2014-15, nachdem er in der Premier League den siebten Platz belegt hatte - jetzt sind sie 16-), dass er nicht über seine Zukunft sprechen würde. Am Ende sagte er jedoch, dass er nicht aufhören wolle und er "wirklich Vertrauen in meinen Job" habe.

"Ich bin immer offen. Wenn der Vorstand und die Fans das Gefühl haben, dass ich nicht der Richtige bin, werde ich am nächsten Tag gehen, ohne über eine Entschädigung zu sprechen. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich bin sehr selbstbewusst in meinem Job. Und wie du siehst, werde ich nichts an der Art und Weise ändern, wie ich die Dinge tue."

Laut Quellen der BBC gibt es immer noch Zuversicht in Bezug auf Amorim, und der Plan war, unabhängig davon, wie diese Saison endet, ihm Zeit zu geben, seinen Kader richtig einzuschätzen, wenn der Transfermarkt im Sommer kommt.