Im Finale der Europa League in Bilbao trafen die beiden schlechtesten Finalisten aller Zeiten auf eine Europameisterschaft (16. und 17. in der Premier League, die letzten Mannschaften vor dem Abstieg). Da war es nur natürlich, dass das Spiel so endete, wie es endete, mit nur einem Tor, und es war ein Eigentor. Obwohl das Tor offiziell Brennan Johnson zugeschrieben wird, zeigen Wiederholungen, dass das Tor die Brust (oder den Arm) eines Spielers von Manchester United traf.

In der zweiten Halbzeit verteidigte Tottenham Hotspur dieses ziemlich hässliche Tor wie ein Schatz, und obwohl Manchester United gute Absichten hatte, fehlte es an Ideen und taktischem Spiel, und trotz Dominanz (73% Ballbesitz, 16 Schüsse und 6 auf das Tor vs. 3 Schüsse für Tottenham) gab es nur wenige klare Chancen.

Manchester United wird im nächsten Jahr an keinem UEFA-Wettbewerb teilnehmen, eine Schande für einen der wichtigsten Fußballvereine aller Zeiten, während Tottenham Hotspur nach dem Ligapokal 2008 seine erste Trophäe seit 17 Jahren in die Höhe stemmt. Ange Postecoglou setzte seine Tradition fort, in seiner zweiten Saison immer einen Titel zu gewinnen, während Ruben Amorim keine Linderungsmittel haben wird, um Uniteds schlechteste Saison aller Zeiten zu rechtfertigen.