Ronaldo Nazário, zweifacher Ballon d'Or-Gewinner, wird seine Kandidatur beim brasilianischen Fußballverband (CBF) vorstellen, was bedeutet, dass seine Zeit als Eigentümer von Real Valladolid endgültig vorbei ist. Der brasilianische Spieler, der für seine Jahre bei Real Madrid, Inter Mailand und Barcelona bekannt ist und sechzehn Jahre lang brasilianischer Nationalspieler war, kaufte 2018 den spanischen Fußballverein Real Valladolid.

Ronaldo erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an dem Verein und wurde dessen Präsident, der ab Juni 2024 auf 82 % anstieg. Das schlechte Abschneiden der Mannschaft in der Liga und der zweimalige Abstieg in die zweite Liga machte Ronaldo jedoch zu einem unbeliebten Präsidenten, und viele Fans forderten seinen Abgang in Sprechchören.

Seit Monaten gab es Gerüchte, dass Ronaldo, der immer noch Präsident ist, den Verein verkaufen wolle. Und das wurde in einem Interview mit Globo Esporte bestätigt, in dem er bestätigte, dass er den brasilianischen Fußball weltweit wieder respektieren will - was zugegebenermaßen in letzter Zeit nicht der Fall war, da Brasilien in der Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft in einer prekären Situation ist.

Eine Voraussetzung für den Vorsitz des brasilianischen Fußballverbands ist, dass die Kandidaten keinen anderen Klubs vorstehen dürfen, was bedeutet, dass Ronaldo Real Valladolid vor den Wahlen, die zwischen März 2025 und März 2026 stattfinden werden, verkaufen muss.

Trotz der Professionalisierung des Vereins und der Verbesserung der Infrastruktur führte Ronaldos Arbeit nicht zu besseren Ergebnissen im Fußball. Derzeit ist Real Valladolid Vorletzter in der Tabelle, mit ernsthafter Gefahr des Abstiegs in die zweite Liga.