Ronaldo gegen Rooney? Ehemalige Teamkollegen werden aufgefordert, für ein "globales Event" in den Boxring zu steigen

HQ

Wayne Rooney wurde gesagt, dass ein Boxkampf mit seinem ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo von Manchester United zu einem "globalen Ereignis" werden könnte. Malik Scott, ehemaliger Trainer von Deontay Wilder, schlug die Idee vor und sagte, dass das Duo zweier Fußball-Ikonen im Ring weltweite Aufmerksamkeit erregen würde.

Der 39-jährige Rooney hat sich vom Fußball zurückgezogen und arbeitet nach einer kurzen Zeit im Management als Experte, während Ronaldo, 40, weiterhin professionell für den saudischen Klub Al-Nassr spielt. Beide Männer sind bekannte Fans des Boxens, wobei Ronaldo zuvor zugab, dass er lieber Kampfsport als Fußball im Fernsehen schaut.

Scott sagte CanadaCasino: "Cristiano Ronaldo gegen Wayne Rooney würde mehr Augen auf das Boxen lenken, und ich bin voll und ganz dafür. Jedes Mal, wenn das Boxen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist das eine gute Sache. Ich möchte, dass die Leute das Spektakel genießen und es nicht nur kritisieren. Es wäre ein globales Ereignis, weil es sich um hochrangige Namen handelt, die eine große Anzahl von Menschen anziehen würden."

Die beiden gerieten im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2006 aneinander, als Ronaldo beschuldigt wurde, Rooneys Rote Karte in einem Spiel beeinflusst zu haben, das England schließlich im Elfmeterschießen gegen Portugal verlor. Trotz der Spannungen in der Vergangenheit hat Rooney in letzter Zeit herzlich über seinen ehemaligen Teamkollegen gesprochen.

"Die Leute denken, ich hasse ihn, aber ich liebe ihn. Ich denke, er ist ein absolutes Genie", sagte Rooney im Podcast "Rio Ferdinand Presents". "Ich liebe Cristiano und mit ihm zu spielen. Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie nah wir uns tatsächlich waren."

Rooney und Ronaldo spielten zwischen 2004 und 2009 fünf Jahre lang bei Manchester United und gewannen unter Sir Alex Ferguson drei Premier-League-Titel und eine Champions-League-Trophäe. In der Zwischenzeit wurde Rooney auch vom ehemaligen Premier-League-Torhüter Paddy Kenny zu einem Boxkampf herausgefordert, was zeigt, dass die ehemaligen Spieler nicht vor dem Gedanken zurückschrecken, in den Ring zu steigen.