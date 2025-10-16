Romelu Lukako und ihr Bruder Jordan Lukaku behaupten, über die Leiche ihres Vaters erpresst worden zu sein

HQ

Romelu Lukaku, 32-jähriger belgischer Stürmer aus Neapel, verlor letzten Monat im Alter von 58 Jahren seinen Vater Roger Lukaku. Roger, ein ehemaliger Fußballspieler des KV Oostende, des KV Mechelen und Germinal Ekeren, auch Vater des Adanaspor-Spielers Jordan Lukaku, starb in seinem Land, der Demokratischen Republik Kongo (Zaire im Jahr 1967, als Roger geboren wurde) und wird in der Hauptstadt Kinshasa begraben, trotz der Versuche von Romelu und Jordanien, den Leichnam nach Belgien zu bringen. wohin Roger 1990 zog.

Auf Instagram behauptete Lukako, dass sie erpresst worden seien und den Leichnam nicht nach Europa bringen konnten, wo sie ihn begraben wollten. "Unser Vater ist am 28. September gestorben und wir als Brüder haben alles versucht, um seinen Leichnam zurück nach Europa zu bringen, aber wir hatten das Gefühl, dass wir von einigen Leuten erpresst wurden", schrieb er.

"Wenn unser Vater heute hier wäre, würde er das nicht akzeptieren. Es bricht uns die Seele, dass wir unseren Vater nicht zur Ruhe bringen. Aber einige Leute wollten es nicht. Wir verstehen, warum unser Vater uns immer von vielen Menschen ferngehalten hat", fügte er hinzu.

Letzten Monat, als Roger starb, postete Romelu Lukako eine herzliche Nachricht: "Danke, dass du mir alles beigebracht hast, was ich weiß. Ich bin dir ewig dankbar und schätze dich. Das Leben wird nie mehr dasselbe sein. Du hast mich beschützt und geleitet wie kein anderer. Ich werde nie mehr derselbe sein. Der Schmerz und die Tränen fließen in Strömen. Aber Gott wird mir die Kraft geben, mich zu erholen. Danke für alles, Papa."