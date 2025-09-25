Romain Grosjean wird zum ersten Mal seit seinem fast tödlichen Unfall beim Großen Preis von Bahrain 2020 wieder ein F1-Auto fahren

HQ

Romain Grosjean erlitt vor fünf Jahren beim Großen Preis von Bahrain einen der furchterregendsten Formel-1-Unfälle, als er verunglückte und sein Auto in Brand geriet. Er erlitt Verbrennungen zweiten Grades an den Händen, rettete aber sein Leben bei einem Unfall, der ohne das Halo-Gerät tödlich hätte enden können.

Jetzt, fast fünf Jahre nach dem schicksalhaften Unfall am 29. November 2020, wird Grosjean, der sich nach dem Unfall aus der Formel 1 zurückzog und in die IndyCar wechselte, an diesem Wochenende zum ersten Mal wieder ein F1-Auto fahren. Es wird am Freitag bei einem Test auf der Rennstrecke von Mugello sein, eingeladen von seinem ehemaligen Team Haas, wo er fünf Saisons (2016-2020) verbrachte.

"Zu sagen, dass ich mich freue, wieder hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos zu sitzen, wäre natürlich eine Untertreibung. Ich kann wirklich nicht glauben, dass es fast fünf Jahre her ist, aber zurückzukommen und diesen Ausflug mit meinem alten Team zu machen, ist wirklich etwas Besonderes", sagte Grosjean, der verriet, dass er den Helm, den seine Kinder bereits 2020 entworfen haben, bei seinem letzten Grand Prix in Abu Dhabi tragen wird.

Grosjean, der 27 Sekunden in dem brennenden Auto verbrachte, sagte, dass er es geschafft habe, aus dem Auto zu entkommen, indem er an seine Kinder dachte. Grosjean zog sich nach dem GP von Bahrain 2020, seinem 179. Grand Prix, aus der Formel 1 zurück, hatte aber später eine erfolgreiche Karriere im Indy-Car in den USA, in der er in vier Saisons sechs Podestplätze und drei Poles holte.