Wer ist Loïs Boisson, die bisher größte Überraschung in Roland Garros

Von allen Viertelfinalisten in Roland Garros ist Loïs Boisson der unbekannteste Name (es sei denn, man liest die Geschichte über das Deodorant). Als einzige Spielerin, die Frankreich bei den French Open im Herren- und Dameneinzel vertritt, trat Boisson auf Einladung des französischen Tennisverbands (FFT) mit einer Wildcard in das Turnier ein und überraschte alle mit dem Erreichen des Viertelfinales, wobei er das Glück hatte, einigen Schwergewichten wie Sabalenka, Swiatek oder den Amerikanern Gauff und Keys aus dem Weg zu gehen.

Boisson, der im Mai 2003 geboren wurde, ging als 361. in das Turnier. Unabhängig davon, was sie im Viertelfinale erreicht, wird sie nach dem Spiel ihre bisher beste Platzierung (Nummer 152 der Weltrangliste, im Mai 2024) verbessern, nachdem sie in Saint-Malo ihren ersten und einzigen WTA-Titel mit 125 Punkten gewonnen hatte. Sie ist die am schlechtesten platzierte Spielerin, die seit 40 Jahren das Viertelfinale von Roland Garros erreicht hat, die zweite Wildcard-Spielerin, die es geschafft hat, so weit zu kommen, und die am schlechtesten platzierte Spielerin bei einem der vier Grand Slams seit Kaia Kanepi bei den US Open 2017 (418).

Boissons Lauf in Roland Garros 2025 ist auch eine Geschichte der Überwindung von Schwierigkeiten, denn sie sollte eine Wildcard erhalten, zog sich aber eine Woche zuvor einen Kreuzbandriss zu und fiel fast ein Jahr lang aus. "Ich wollte die Turniere spielen, von denen ich geträumt habe, seit ich mit dem Tennisspielen begonnen habe. Innerhalb einer Woche bin ich von 'zusammengebrochen' zu Boden, von der Freude über den Gewinn meines ersten WTA-Titels, zu 'zusammengebrochen' zu Boden, weil mein Knie nachgab und die Schmerzen immens waren", postete sie damals.

In der Runde der letzten 16 schaltete sie Jessica Pegula, die Nummer 3 der Welt, mit 3:6, 6:4, 6:4 aus. Ihre nächste Rivalin wird eine weitere der Durchbrüche des Jahres sein: Mirra Andreeva, die kürzlich 18 Jahre alt geworden ist und in diesem Jahr zum ersten Mal die Top 10 erreichte und damit die jüngste Spielerin war, die ein WTA 1.000-Turnier (Dubai im Februar 2025) gewonnen hat.