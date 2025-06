Alexander Bublik nennt Sieg Draper "besten Moment seines Lebens" und erhält in Roland Garros herzlichen Applaus

HQ

Alexander Bublik sagte, dass der Sieg gegen Jack Draper in Roland Garros "der beste Moment seines Lebens war, Punkt". Es ist der größte Sieg für den 27-jährigen kasachischen Tennisspieler und auch seine beste Woche, in der er zum ersten Mal in seiner Karriere das Viertelfinale eines Majors erreichte, in einer Serie, in der er zwei Top-10-Spieler besiegte: Álex de Miñaur (nach einem Zwei-Satz-Rückstand mit 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6) und gestern Abend gegen Jack Draper, auch von hinten (5-7, 6-3, 6-2, 6-4).

Bublik, der einzige Viertelfinalist im Herreneinzel, der unter den Top 15 liegt (er ist auf Platz 62), war emotional und sprachlos, nachdem er den Engländer gewonnen hatte, ein Triumph, den nur wenige, darunter auch er, erwartet hatten. Als das Publikum ihn emotional sah, reagierte es mit einer einminütigen Standing Ovation, die ihn in Tränen ausbrach. "Manchmal gibt es im Leben nur eine Chance, und ich hatte das Gefühl, dass das meine war, und ich konnte es mir nicht entgehen lassen. Hier zu stehen, ist der beste Moment meines Lebens, Punkt."

Nach seinem Einsatz hat er einen Tag Pause, bevor er am Mittwoch gegen Jannik Sinner antritt. Die Nummer 1 der Welt, die im gesamten Turnier keinen Satz abgegeben hat, könnte für Bublik zu viel sein, aber der Kasache wird versuchen, sein Bestes zu geben.