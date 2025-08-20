ROG Xbox Ally soll im Oktober auf den Markt kommen

HQ

Viele Gerüchte über das Veröffentlichungsdatum, den Preis und die Vorbestellungen lassen viele glauben, dass Microsoft und Asus die ROG Xbox Ally-Handhelds in der Gamescom Opening Night Live-Show zeigen würden, aber das ist nicht passiert. Viel länger mussten wir aber nicht warten.

Microsoft bestätigt, dass die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X beide am 16. Oktober auf den Markt kommen werden (in Australien, Belgien, Kanada, der Tschechischen Republik, China (nur Xbox Ally X), Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Italien, Irland, Japan, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, den Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und Vietnam). Die gemunkelten Vorbestellungen werden jedoch noch nicht starten, da das Unternehmen den Preis aufgrund der "makroökonomischen Bedingungen" nicht bekannt geben möchte.

Sie sind auch noch nicht ganz bereit, alle Spiele zu enthüllen, die auf den Handhelds großartig laufen können. Das liegt daran, dass viele Entwickler ihre Spiele immer noch für sie testen und optimieren. Es wird jedoch ziemlich einfach sein, sie beim Start zu identifizieren, dank des "Handheld Compatibility Program". Neben den Spielen wird entweder das Abzeichen "Handheld Optimized" oder "Mostly Compatible" angezeigt.

Handheld-optimiert bedeutet, dass das Spiel über Standard-Controller-Eingaben, genaue Symbole und die richtige Bildschirmauflösung im Vollbildmodus verfügt, während größtenteils kompatible Spiele "möglicherweise geringfügige Änderungen an den Spieleinstellungen erfordern, um ein optimales Erlebnis zu erzielen".

All diese Dinge sind nur der Anfang. Microsoft und Asus versprechen, die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X in naher Zukunft mit besseren Shadern, neuen KI-gestützten Funktionen, Kompatibilität mit noch mehr Zubehör, Verbesserungen des Docking-Erlebnisses und vielem mehr weiter zu verbessern.



