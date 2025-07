Bericht: Xbox ROG Ally-Vorbestellungen gehen auf der Gamescom live

HQ

Es scheint, dass die Xbox ROG Ally und Ally X nächsten Monat vorbestellt werden könnten. Die Handheld-Spielkonsolen wurden erstmals auf dem Summer Game Fest enthüllt, ohne dass ein Veröffentlichungsdatum genannt wurde, abgesehen davon, dass sie in der Weihnachtszeit 2025 erscheinen werden.

Laut Dealabs scheinen wir nun zu wissen, wann wir unsere Bestellungen für die Xbox ROG Ally X und Ally eingehen können. Die zuverlässige Leaker-Seite hat gepostet, dass der 20. August der Tag ist, an dem die Vorbestellungen live gehen, was auch der Tag ist, an dem die Gamescom richtig beginnt.

Die Gamescom scheint eine ziemlich große Bühne für Xbox zu sein, um solche Neuigkeiten zu enthüllen, und sie wird auf der Messe eine große Präsenz haben. Es ist möglich, dass wir diese Ankündigung offiziell bei Geoff Keighleys Gamescom Opening Night Live erhalten, die am Abend des 19. August stattfinden wird.

Die Besucher der Gamescom werden die Möglichkeit haben, das ROG Ally und das Ally X einem Test zu unterziehen, so dass es auch hier nicht allzu überraschend wäre, wenn ihr die Konsolen zu diesem Zeitpunkt auch vorbestellen könntet. Da es sich jedoch um einen Bericht handelt, sollte man mit dem Hype besser bis zur offiziellen Ankündigung warten, wenn man sich auf die Markteinführung dieses Handhelds freut.