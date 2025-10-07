Rodrygo über seine Krise mit Real Madrid im vergangenen Jahr: "Mir ging es weder körperlich noch mental gut"

HQ

Rodrygo wurde für einige Freundschaftsspiele in Südkorea und Japan für Brasilien nominiert und traf dort wieder auf den ehemaligen Trainer von Real Madrid, Carlo Ancelotti. Der 24-jährige Flügelspieler hatte einige seltsame Monate hinter sich, in denen er sich von einem der wichtigsten Torschützen der Mannschaft zu einer fast unbedeutenden Figur für die Mannschaft entwickelte, bis zu dem Punkt, an dem viele davon ausgingen, dass er im Sommer verkauft werden würde.

In einem ausführlichen Interview mit As sagte Rodrygo, dass er daran gewöhnt ist: "Jeden Sommer passiert mir das Gleiche. Ob ich gehen werde oder ob ich Angebote von diesem oder jenem Verein habe. Wenn ich auf die Presse hörte, war jedes Team, in dem ich war, ein anderes Team."

Der Brasilianer sagte, dass "ich hier sein werde, solange Real Madrid mich will" und die Mannschaft hat ihm bisher immer gesagt, dass sie ihn dort haben will. "Wenn Real Madrid eines Tages zu mir sagt: 'Rodry, such dir eine Mannschaft', dann sage ich 'Okay'. Aber das ist nicht passiert. Und wenn ich ein Problem hatte, waren sie für mich da. Die Leute spekulierten, weil ich schwieg.", sagt er.

Rodrygo sprach auch über die letzten Monate der Saison 2024/25, in denen der Verein als Ganzes eine schwierige Phase durchmachte, vor allem aber Rodrygo. Er bedankte sich bei Ancelotti, seinem Sohn Davide und dem technischen Personal für ihre Hilfe. "Mir ging es weder körperlich noch geistig gut. (...) Carlo sah jeden Tag, dass es mir nicht gut ging, dass ich nicht fit war zu spielen, dass ich der Mannschaft nicht helfen konnte. Aber es gab keine Zeit, sich zu erholen, weil wir alle drei Tage gespielt haben, und dann kann man nicht aufhören, das Problem zu lösen. Er sagte zu mir: "Bleib ruhig hier, du bist jetzt nicht fit zum Spielen." Ich bedankte mich und bat ihn zu spielen. Aber er wusste, dass er die Person vor dem Spieler zurückholen musste."

Am Ende ging Rodrygo nicht, aber der Spieler zählt immer noch nicht für Xabi Alonso (in den ersten acht Ligaspielen ist er der 16. Spieler in Minuten Spielzeit, 129, verglichen mit Mbappés 701 Minuten und Vinícius' 592 Minuten).