Rodri über den wichtigsten Moment seiner Karriere: "Danach hat sich meine Mentalität verändert"

Rodri Hernández, Gewinner des Ballon d'Or, gab dem spanischen Radiosender COPE ein offenes Interview, in dem er über viele, viele verschiedene Dinge sprach. Er sagte, dass ihn die Abwesenheit von Vini bei der Zeremonie nicht verletzt habe ("warum sollte ich verletzt sein"), er hält Erling Haaland für den derzeit wichtigsten Spieler und sieht sogar die Rückkehr auf den Platz mit Manchester City in dieser Saison als Herausforderung für ihn an.

Mit 28 Jahren hat er mit Spanien die Champions League 2023, den UEFA Euro Cup 2024 und seit seinem Wechsel zu City im Jahr 2019 eine ganze Reihe von Premier-League-Titeln gewonnen. Seine Karriere ist steil, obwohl er eine relativ unbekannte Person des öffentlichen Lebens ist, die keine sozialen Netzwerke hat.

Seine Karriere wäre jedoch fast beendet worden, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Er wollte aufhören. Es war ein Telefonat mit seinem Vater, das seine Meinung änderte, und für Rodri ist es der wichtigste Moment seiner Karriere.

Im Alter von siebzehn Jahren verließ er seine lokale Mannschaft und ging in eine Jugendakademie in Villareal, um um die Chance zu kämpfen, Profi zu werden. "Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater weinend anrief, mit dem Gefühl, dass alles vorbei sei. Dass ich mein ganzes Leben investiert hatte, um es zu erreichen, und es schien, als würde der Traum verblassen. Er hat mir gesagt, wenn wir so weit gekommen sind, werden wir nicht das Handtuch werfen. Wir werden den ganzen Weg gehen", sagte er in seiner Dankesrede zum Ballon d'Or.

In dem Radiointerview fügte er diesem Moment, der nach schlechten sportlichen Momenten sowie einem "nicht idealen" Kontext des Aufwachsens in einer Akademie mit anderen 100 Kindern kam, einen weiteren Kontext hinzu: "Ich wollte ganz mit dem Fußball aufhören. Ich war am Boden, weil ich alles geopfert hatte und dann sah, dass es nicht funktionierte."

"Nach diesem Moment änderte sich etwas in meiner Mentalität. Als ob ich nichts zu verlieren hätte, also habe ich einfach weitergemacht, bis heute."

"Ich denke, eines der wichtigsten Dinge, die ein Kind durchmachen muss, bevor es in den Profifußball kommt, ist, gute und schlechte Momente zu erleben", fügte er hinzu. "Wenn man in seiner Karriere im Jugendfußball keine schlechten Momente durchmacht, ist man im Profifußball vielleicht noch nicht bereit dafür."