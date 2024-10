Rodris ehemaliger Trainer in der Jugendmannschaft verrät, in welchem Bereich sich der Ballon d'Or-Gewinner am meisten verbessert hat Rodris erster professioneller Trainer bei Rayo Majadahonda ist der Meinung, dass er sich in einem wichtigen Bereich verbessert hat.

HQ Rodris herausragende Karriere bei Manchester City und der spanischen Nationalmannschaft wurde diese Woche mit der höchstmöglichen individuellen Trophäe, dem Ballon d'Or, belohnt, ein Überraschungssieg für viele, der den früheren Spaniern, die kurz vor dem Sieg standen, Gerechtigkeit widerfuhr und die Figur des defensiven Mittelfeldspielers sichtbar machte. Bevor er 2019 bei Manchester City unterschrieb, spielte er bei Atlético de Madrid und Villareal. Davor spielte er 2007 (im Alter von 11 Jahren) für Rayo Majadahonda. Armando de la Morena, Rodris ehemaliger Trainer bei diesem Verein, wurde von Manchester City über Rodris Herkunft interviewt. De la Morena sagt, dass er einen höheren IQ hatte und für sein Alter (11 Jahre) reifer war als üblich und sich von den anderen seiner Teamkollegen abhob. In dem Video, das noch vor dem Gewinn des UEFA Europ Cups aufgenommen wurde, glaubt er bereits, dass er Ballon d'Or-Gewinner werden könnte. Die Fähigkeit, dass Rodri sich seit seiner Ankunft bei Manchester City weiter verbessert hat Sein Trainer sagt: "Seine Mentalität ließ uns glauben, dass er es als Profispieler schaffen könnte." "Es war unglaublich, das Glück zu haben, ihn zu trainieren, ihn persönlich zu kennen und vor allem zu sehen, was er erreicht hat. Seit er mit Guardiola zu Manchester City gekommen ist, hat er sogar seine offensiven Fähigkeiten verbessert, womit er mehr zu kämpfen hatte." Rodri war nur ein Jahr bei Rayo Majadahonda, in dem er auch Lucas Hernández kennenlernte, der jetzt bei Paris Saint-Germain spielt. José Breton - Pics Action