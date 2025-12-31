HQ

Arsenals 4:1-Sieg über Aston Villa am 30. Dezember erhöht den Druck auf Manchester City, die gegen den Außenseiter der Saison, Sunderland, gewinnen müssen, um mit dem hohen Druck mitzuhalten. Das Team hat sich in den letzten Wochen im Vergleich zum Vorjahr stark verbessert, und am 1. Januar kehrt eine Vereinslegende zurück: Rodri, der nach seiner Genesung von seinem Kreuzbandriss am Ende der letzten Saison weiterhin eine Reihe von Verletzungen erleidet.

Trainer Pep Guardiola bestätigte, dass der spanische Mittelfeldspieler und Ballon d'Or 2024 für ein paar Minuten spielbereit ist. "Rodri ist zurückgekommen. Vielleicht kann er ein paar Minuten spielen. Wir brauchen es dringend. Doku, vielleicht", sagte Guardiola, der sagte, dass sie sieben oder acht verletzte Spieler und zwei beim Afrika-Cup haben. "Was den Kader angeht, sind wir im Moment nicht in Bestform, aber punktemäßig sind wir besser als in der letzten Saison."

Das Mach wird Wochen nach einem 3:0-Sieg gegen Sunderland im Etihad Stadium kommen, aber Guardiola sagte, sie seien ein zäher Klub mit einer "unglaublichen" Unterstützung vom Publikum: Sie waren letztes Jahr in der zweiten Liga und stehen nun auf Platz sieben in der Liga, nachdem sie Newcastle, Arsenal und gegen Aston Villa unentschieden hatten.