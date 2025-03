Wir haben im Laufe der Jahre viele Staubsaugerroboter getestet und sie können im Grunde in zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden. Solche, die die Grenzen dessen erweitern, was ein Staubsaugerroboter leisten kann, und solche, die anständige, wenn auch nicht völlig zufriedenstellende Ergebnisse liefern, ohne jedoch auf die gleiche Weise innovativ zu sein. Beide können etwas, vor allem, wenn es sich um etwas so Pragmatisches wie einen Staubsauger handelt.

Roborock Saros 10 ist nicht Ihr Qrevo Curv. Sein Dock ist quadratisch und obwohl es AdaptLift hat, hat es ein konservativeres Aussehen. Trotzdem wird es als das absolute Topmodell von Roborock beschrieben, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass alles ziemlich schnell ein wenig verwirrend wurde.

Vielleicht lohnt es sich also zu klären, was die Saros 10 tatsächlich kann. Er bietet eine Saugleistung von 22.000 Pa, weit besser als der Qrevo Curv, und wie Ecovacs und andere hat es Roborock jetzt geschafft, das hervorstehende LiDAR-System zu eliminieren, indem er aktiv in das Gerät eingeklappt wurde, so dass er jetzt nur noch 7,98 Zentimeter hoch ist, was es viel einfacher macht, in enge Räume zu gelangen. Es gibt brandneue Versionen der wirklich erstaunlichen Navigationssysteme von Roborock namens RetractSense und Reactive AI 3.0, die eine großartige Möglichkeit bieten, um festzustellen, dass Saros 10 Hindernisse leicht erkennen, um sie herum navigieren und eine effektive Reinigung bieten können, selbst wenn Sie den Wohnzimmerboden nicht vollständig "vorbereitet" haben. Sie haben das neue VertiBeam -System, das vertikal scannt, um zu sehen, welche Objekte gesaugt werden können und welche nicht, und das neue FlexiArm Riser stellt sicher, dass das Vakuum, obwohl es noch rund ist, in Ecken und entlang von Leisten reichen kann.

Tatsächlich verfügt es auch über das AdaptLift -Gehäuse, das es ihm ermöglicht, Schwellenwerte von bis zu vier Zentimetern zu durchbrechen, so dass dies tatsächlich in so ziemlich jeder Hinsicht ein großer Fortschritt gegenüber dem Qrevo Curv ist - wenn man die Augen zusammenkneift und sich die Spezifikationsliste ansieht.

Darüber hinaus gibt es eine Menge leistungsstarker Funktionen, die tatsächlich darauf ausgelegt sind, die Probleme zu lösen, auf die ich beim Testen von Staubsaugerrobotern am häufigsten stoße. Der Hauptpinsel DuoDivide besteht aus zwei separaten Bürstenköpfen mit einer Lücke in der Mitte, was bedeutet, dass das Haar beim Filtern schließlich entweder von einem oder dem anderen Bürstenkopf abrutscht. Die neue Seitenbürste FlexiArm Riser kann sich selbst anheben und senken, um Kollisionen zu vermeiden, und ist weitaus gründlicher als zuvor. Und oh ja, wir haben nur 55 dB gemessen, als wir Böden gereinigt haben, was weitaus besser ist als die Hauptalternative von Ecovacs.

Und dann gibt es noch VibraRise 4.0, was eigentlich eine Art Comeback für das Wischpad anstelle der beiden separat drehbaren Wischmopps ist, an die wir uns bei Flaggschiff-Modellen gewöhnt haben. Anstatt zu schrubben, vibriert es 4.000 Mal pro Minute und kann über 8 N Druck ausüben, um die schlimmsten Flecken abzureiben. Ich habe hier tatsächlich einen Unterschied bei frischeren Flecken gesehen, wo die VibraRise 4.0 Dinge wie Tomatensauce, die meine beiden Jungs beim Abendessen auf dem Boden verschüttet haben, schneller loszuwerden scheint.

Und dann ist da noch die Tatsache, dass Saros 10 in nur 150 Minuten zu 100 % aufgeladen ist und dass die App extrem reaktionsschnell und direkt auf einer Linie mit beispielsweise den Flaggschiffen von Dreame erscheint. Mit anderen Worten, Roborock mögen ihre eigene Aufstellung überfüllen, aber sie wissen, wie man einen sehr, sehr beeindruckenden Roboterstaubsauger herstellt. Das Saros 10 ist beeindruckend, das ist es einfach, und wahrscheinlich besser als so ziemlich alles andere außer Dreame X50 Ultra, und das ist kein schlechter Ort.

