Roborock Qrevo Edge 2 Pro

Obwohl wir gerne die wahren Flaggschiffmodelle bewerten, da dort die spannendsten Neuheiten ihr Debüt feiern, kaufen die meisten Menschen wahrscheinlich tatsächlich im berüchtigten "Mid-Range"-Bereich des Spektrums. Es ist schön und gut, dass Roborock einen Saros 20 Sonic für etwas mehr als 1.300 Pfund herausbringt, aber statistisch gesehen geben nur sehr wenige Leute so viel aus.

Okay, der Qrevo Edge 2 Pro, der derzeit für etwa 850 Pfund erhältlich ist, ist immer noch ein teurer Roboterstaubsauger – also wirklich teuer –, aber er könnte für den durchschnittlichen Verbraucher einen soliden Kompromiss darstellen, findest du nicht?

Optisch ist es nicht besonders auffällig. Roborock legt weiterhin alles auf den "subtilen Roboter"-Look, und obwohl er in Weiß nicht gerade ein Schandfleck ist und in die meisten Häuser passt, fehlen hier wirklich die Kurven der Curve-Variante.

Aber das Innere zählt, und hier liefert Roborock offenbar genau das, was in diesen Mittelklassemodellen so wichtig ist: Flaggschiff-Features zu einem niedrigeren Preis. Was den Staubsauger selbst angeht, bekommst du 25.000 Pa – weder oben noch unten, sozusagen – aber er hat auch ein LiDAR-Modul an einem Teleskoparm, mit dem er sich selbst absenken und unter niedrigere Möbel gelangen kann. Es verfügt außerdem über AdaptiLift, das es ermöglicht, sich selbst um über vier Zentimeter anzuheben, sodass es in Räume mit höheren Türschwellen gelangen kann.

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Es verfügt außerdem über die Saros 20 Sonics DuoDivide Brush, die das Problem beseitigt, dass sich Haare um die Bürste verheddern und das Staubsaugen weniger effektiv machen, und es gibt sogar Roborocks FlexiArm Arc, sowohl für die Seitenbürste als auch für die Mopps hinten.

Aber um ganz ehrlich zu sein, ist die Entwicklung in den letzten zwei Jahren etwas ins Stocken geraten, und obwohl gelegentlich Modelle erscheinen, die die Grenzen der Kategorie erweitern – wie Roborocks eigener Roboterarm oder Dreames austauschbare Wischpads –, gibt es inzwischen sehr spezifische Erwartungen daran, wozu ein solches Gerät fähig sein sollte. Das macht den Markt auch anfällig für Produkte wie den Qrevo Edge 2 Pro, denn abgesehen von einer etwas höheren Saugkraft bekommt man wirklich alles, was die großen Anbieter für etwa 300 Pfund weniger zu bieten haben.

Ja, es gibt kleinere Kritikpunkte. Der Staubbehälter im Inneren des Roboters hat nur 270 Milliliter, was bedeutet, dass er sich bei einer gründlichen Reinigung schnell füllt, und er ist tatsächlich kleiner als bei früheren Modellen, was etwas seltsam ist. Und wie gesagt, es ist visuell äußerst wenig beeindruckend, was wahrscheinlich viele nicht stören wird, aber ich halte es erneut für ein Zeichen einer etwas stagnierenden Kategorie. Sie müssen weder langweilig noch hässlich aussehen.

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Allerdings sind die LiDAR-Navigation und die Reactive AI effektiv, das Wischen erfolgt genau wie bei den Flaggschiffmodellen bei 100 Grad, und der 6400-mAh-Akku hat mir etwa die versprochenen 190 Minuten Nutzung zwischen den Dockfahrten ermöglicht, die Roborock versprochen hat. Es gibt immer noch Einschränkungen. Die kreisförmige Form bedeutet, dass er Ecken nicht so effektiv angreifen kann, die Toleranzgrenze für Stockwerke, wenn etwas stecken bleibt oder menschliches Eingreifen nötig ist, ist etwas gering, und er kann immer noch nicht stark genug schrubben, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

Aber trotz allem stellt der Qrevo Edge 2 Pro im Grunde das Beste dar, was ein Roboterstaubsauger bieten kann – von einer absolut zuverlässigen App bis zu exzellenten Ergebnissen – und das wiederum zu einem deutlich niedrigeren Preis, als man sonst zahlen würde. Genau aus diesem Grund ist es das Geld und noch mehr wert.