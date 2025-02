Roborock Qrevo Curv

Während andere Marken, die kontinuierlich Roboterstaubsauger produzieren, durch die Verbesserung der Saugleistung oder andere iterative Maßnahmen innovativ sein können, haben wir Roborock zuvor dafür gelobt, dass sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern über den Tellerrand schauen und Produkte herstellen, die das, was technisch möglich ist und was wir uns leisten können, sanft vorantreiben.

Während der CES haben sie den Qrevo Curv vorgestellt, und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Roborock jetzt nicht nur den vielleicht besten Roboterstaubsauger auf dem Markt produziert hat, sondern auch die Erwartungen an das, was ein so luxuriöses Gerät leisten kann, erneut neu definiert hat.

In erster Linie ist der Curv ein Wunderwerk, wenn es um tatsächliche Spezifikationen geht. Der Sockel selbst ist winzig klein und hat endlich ein Facelift erhalten, das jede Ecke weicher und die Gesamtästhetik offener macht. Verschwunden sind die hyperindustriellen rechten Winkel, stattdessen wurde es durch etwas ersetzt, das Apple genauso gut hätte entwerfen können - das ist ein Kompliment oder eine Kritik, je nach Ihren Augen. Aber meiner persönlichen Meinung nach brauchen Staubsaugerroboter einen Umbruch in Bezug auf einen Remix der gängigen Erwartungen, und genau das passiert hier.

Es ist Platz für 2,4 Liter sauberes Wasser und 2,4 Liter Schmutzwasser. Es ist nicht gerade das Beste, aber es reicht, um ein ganzes Haus ein paar Mal zu reinigen, und damit meine ich etwa 100 Quadratmeter Fläche. Er kehrt von selbst zurück, wenn er fertig ist, er trocknet sogar gebrauchte Wischmopps - alles, was man erwartet. Dies wird jedoch mit einer Saugleistung von 18.500Pa kombiniert - das sind im Vergleich zu den etwa 8000Pa, die ein Ecovacs X2 Omni erreichen kann.

Der Staubsauger selbst ist noch kreisförmig, was sich in Zukunft ändern kann, und das LiDAR-System ragt immer noch nach oben, so dass der Staubsauger, obwohl es nur 10 Zentimeter hoch ist, verhindert, dass der Staubsauger unter die untersten Sofas gelangt. Jetzt, da Ecovacs bewiesen hat, dass das System in das Gerät selbst implantiert werden kann, ohne die Scanfähigkeit zu beeinträchtigen, wäre es gut für Roborock, diesem Beispiel zu folgen. Das heißt, es gibt eine an der Vorderseite montierte RGB-Kamera, die 60 Objekte erkennen kann (Tendenz steigend), und es gibt alle Funktionen, die Sie erwarten würden, von einem Lautsprecher und einem Mikrofon für Gespräche bis hin zu einem speziellen Bürstenkopf, der das Entfernen von Haaren effektiv überflüssig macht.

Aber warum heißt es überhaupt "Curv"? Nun, das liegt am neuen AdaptiLift-Chassis (ja, alles sollte einen eigenen Namen haben), was bedeutet, dass sich Curv um ganze 10 Millimeter anheben kann. Wir haben es für diesen Test selbst getestet, und das Fazit ist, dass vor allem Hindernisse jetzt leichter von Curv besiegt werden können, und es ist ziemlich verrückt zu sehen, wie es sich selbst hochhebt und dann über Hindernisse purzelt, die vorher unmöglich gewesen wären.

Natürlich gibt es Einschränkungen, und Roborock selbst sagt, dass Curv Hindernisse von bis zu vier Zentimetern überwinden kann – wir haben immer noch eine Türschwelle zwischen Wohnzimmer und Toilette, die einfach nicht zu überwinden ist, aber das ist immer noch ein Quantensprung nach vorne.

Dies wird mit einer fantastischen App kombiniert, die immer noch mit ein wenig Aufblähungen beladen ist, wie z. B. die klobige KI-Assistentin, die immer noch in den Weltraum fragt "Ich bin hier", ohne dass jemand sie etwas fragt, aber ansonsten gibt es alles, was man hier erwarten würde, und das Design selbst ist immer noch ausgesprochen hervorragend. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Roborock die beste App auf dem Markt hat.

Es kostet etwa 1.000 Pfund, was viel ist, aber es ist nicht mehr als ähnliche Giganten von Narwal, Dreame, Dyson und Ecovacs, und hier erhalten Sie ein Produkt, das sich weigert, still zu sitzen, sondern sich bewegt und erneut die Grenzen des Möglichen verschiebt. Es ist lobenswert, also werde ich genau das tun.