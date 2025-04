Roborock F25 Ace

HQ

Wie ihr im Video oben sehen könnt, haben wir uns letztes Jahr den Flexi Pro von Roborock angeschaut, und es war tatsächlich das erste Mal, dass wir hier bei Gamereactor eine rundum positive Erfahrung mit diesem neuen sogenannten "Wet-Dry"-Segment gemacht haben, das Staubsaugen und Wischen auf die gleiche Weise kombiniert wie ein moderner Staubsaugerroboter.

Es hat ein Jahr gedauert, aber Roborock ist bereit mit einem direkten Ersatz, einem Update, und sie nennen es das F25 Ace, und es macht wieder viele der gleichen Dinge, die wir von diesem Produktsegment gewohnt sind. Es handelt sich um einen traditionellen Staubsauger im Dyson-Stil mit einem Staubsaugerkopf, der Staub, Schmutz und Ablagerungen in einen Behälter aufsaugt, nicht in einen Staubsaugerbeutel, sondern in eine Wischrolle, die mit Wasser aus einem anderen Behälter für sauberes Wasser benetzt wird, das dann gleichzeitig den Boden wäscht. Die Wischwalze dreht sich und bietet daher theoretisch den gleichen Effekt, als ob Sie Reibung verwenden, um Böden mit Seifenwasser zu schrubben.

Es gibt viele Dinge, die man an F25 Ace mögen kann, genau wie es bei Flexi Pro der Fall war. Es gibt einen eingebauten Motor, der ein Gerät, das sich beim Herumschieben etwas schwer angefühlt hätte, plötzlich leicht macht, und der mitgelieferte Ständer macht es nahtlos, es zwischen den Reinigungssitzungen aufzuladen. Sogar der Winkel des Flexi Pro ist wieder da, was bedeutet, dass er ganz nach unten kommen und flach rollen kann, sodass Sie selbst unter das unterste Sofa gelangen können.

Und es gibt auch Strom. Der F25 Ace liefert 20.000 Pa, was nicht zu verachten ist, und dank eines 4000-mAh-Akkus erhalten Sie mit einer einzigen Ladung etwa 60 Minuten ununterbrochene Reinigung und eine Ladezeit von etwa sechs Stunden. Das ist nicht schlecht, vor allem, wenn er in unserem Test auch nicht mehr als 70 dB Lärm machte und bei der Reinigung unseres Erdgeschosses dank des 740 Milliliter fassenden Frischwassertanks nur etwa jede Sekunde Wasser benötigte.

Es gibt auch eine äußerst effektive App, mit der Sie kontrollieren können, wie Sie... Nun, kontrollieren Sie die F25 Ace, und außerdem ist die Saug- und Scheuerleistung so beeindruckend, dass es fast überflüssig ist, die Böden von Zeit zu Zeit gründlich zu schrubben.

Aber es gibt immer noch Knicke, und das richtet sich nicht speziell an Roborock, sondern an so ziemlich jeden, der diese Nass-Trocken-Maschinen herstellt. Es ist immer noch frustrierend, dass der gesamte Schmutz, den Sie saugen, unbedingt im schmutzigen Waschwassertank landen muss, fast sofort schimmelt, wenn Sie nicht das integrierte Selbstreinigungsprogramm des Ständers verwenden. Auch dieses Programm hilft nicht wirklich, denn bei uns schimmelt der Inhalt sowieso nach 24 Stunden, so dass man nach fast jeder Reinigung einen der Wasserbehälter leeren muss. Wir haben kleine Kinder, die Essen auf den Boden werfen, also denken Sie daran, aber es ist immer noch frustrierend zu sehen, dass dieses Problem immer wieder auftaucht.

Abgesehen davon ist der F25 Ace immer noch die effizienteste Umsetzung dieser speziellen Idee, und wenn Sie von dem Konzept begeistert sind, zwei Reiniger in einem zu kombinieren und nicht zu viel mehr als einen neuen Dyson zu bezahlen, liefert Roborock wieder. Sie sind wirklich ein wichtiger Akteur in diesem Bereich, weshalb Ace trotz eines einzigen Kritikpunkts immer noch eine Goldmedaillenempfehlung ist.