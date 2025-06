Robocop: Rogue City - Unfinished Business Vorschau: Ich würde das für einen Dollar kaufen!

HQ

Bevor ich mit dieser Vorschau beginne, muss ich noch ein paar Geständnisse machen: Ich habe weder die Robocop-Filme gesehen, noch habe ich Teyons Action-Shooter Robocop: Rogue City gespielt. Als ich jedoch letzte Woche auf der BigBen Week anwesend war, war ich irgendwie die beste Person, um mir die kommende, eigenständige Erweiterung Unfinished Business anzusehen.

Unfinished Business stammt von Entwickler Teyon, der sich einen DLC ausgedacht hat und dann realisiert hat, dass seine Träume besser zu einer Erweiterung passen. In Unfinished Business begibt sich Alex Murphy nach den Ereignissen des Basisspiels zum Omni Tower - einer Struktur, die von der OCP eingerichtet wurde, um alle Roboter-Durchsetzungseinheiten in Detroit zu kontrollieren - nachdem er von einer feindlichen Söldnertruppe überfallen wurde.

Da diese feindliche Streitmacht in der Lage ist, potenziell die Kontrolle über alle Roboter in der Umgebung zu übernehmen, steht in Unfinished Business ausreichend viel auf dem Spiel. Die Erweiterung hat größtenteils die Form eines Actionfilms, mit einer strafferen, schlankeren Struktur als das Basisspiel. Hier gibt es nur Missionen zu erfüllen, und obwohl Nebenziele dir einige zusätzliche Dinge zu tun geben können, gibt es keine wirklich offenen Gebiete, die du erkunden kannst. Es ist ein Kreislauf, in dem du von einer Umgebung in die andere stampfst und jeden in die Luft jagst, der sich dir in den Weg stellt.

Werbung:

Die Zeit, die ich mit Robocop: Rogue City - Unfinished Business verbringen durfte, war daher ein Wirbelwind von brillant blutiger Action. Das Gunplay macht super viel Spaß und ist erfrischend, da du im Wesentlichen als wandelnder Geschützturm spielst, nicht ganz unzerstörbar, aber stark genug, um dich wie ein Actionheld der 80er Jahre zu fühlen. Neue Feinde wie fliegende Drohnen und Soldaten mit Schilden verhindern, dass du das Gefühl hast, du könntest einfach jeden mit einem einfachen Kopfschuss ausschalten, und die neuen Takedowns sind eine komödiantisch gewalttätige Ablenkung, wenn du einen Feind findest, der neben einem gelben Objekt wartet.

Neben Takedowns hat Robocop auch eine Handvoll neuer Werkzeuge in seinem gepanzerten Ärmel. Seine Basiswaffe - die Auto-9 - kann mit einer Reihe von Upgrades versehen werden, damit sie sich noch mehr wie die beste Waffe im Spiel anfühlt. Du erhältst auch Zugang zu einigen neuen Waffen wie der Kryo-Kanone, die sowohl mit der Umgebung als auch mit den Feinden interagieren kann.

Diese Ergänzungen sind zwar ziemlich innovativ, aber die größten Dinge, die neuen und alten Spielern auffallen werden, kommen in der Geschichte der Erweiterung. Als Teil der Geschichte, in der Figuren aus Robocops Vergangenheit wie der Bösewicht Cassius Graves wieder auftauchen, schlüpfen wir in die Rolle verschiedener Charaktere. In der Vorschau erlebte ich eine der besten Machtfantasien der letzten Jahre, als ich als ED-209-Einheit spielte. Nun, die Machtfantasie hielt an, bis ich mich entschied, zu versuchen, eine Treppe hinunterzugehen. Außerdem kannst du als Teil der Erweiterung als Alex Murphy spielen, bevor er zu Robocop wurde. Es scheint, als hätte die Erzählung dieses Mal einen stärkeren Fokus. Es gibt immer noch jede Menge Action, aber da die Spieler etwa 8 Stunden brauchen, um Unfinished Business abzuschließen, ermöglicht die linearere Struktur eine prägnante Geschichte, die wiederum eher einem spielbaren Actionfilm ähnelt.

Werbung:

Ob dies für die Spieler von Robocop: Rogue City ausreicht, um sich zu freuen, scheint derzeit in den Sternen zu liegen. Soweit ich das aus Gesprächen mit Journalistenkollegen auf der Veranstaltung beurteilen konnte, scheint es, als würde Unfinished Business im Großen und Ganzen mehr Robocop hinzufügen, aber keine wesentlichen Änderungen vornehmen. Im Großen und Ganzen scheint es, dass die Formel von Robocop: Rogue City eine erfolgreiche war, aber wenn man in diese Erweiterung geht und erwartet, dass es einen Haufen zusätzlicher Features gibt, scheinen die Hauptgesprächsthemen ein paar neue Feinde, Waffen und die neue narrative Kampagne zu sein.

Wenn du, wie ich, völlig neu in Rogue City bist, dann sieht Unfinished Business bisher wie ein großartiger Einstieg aus, auch wenn es nach den Ereignissen des Hauptspiels spielt. Charaktere wie Robocop können in jedes Szenario geworfen werden und du wirst in der Lage sein, ziemlich schnell zu verstehen, was vor sich geht. Die lineare Struktur von Unfinished Business ermöglicht es Ihnen, sich einfach in die Action zu stürzen. Die Erweiterung ist nicht allzu einfach, wie ich bemerkt habe. Obwohl ich nicht auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gestorben bin, wurde es schnell brenzlig, so dass Shooter-Spieler, die eine Herausforderung suchen, definitiv eine mit den höheren Schwierigkeitsgraden finden werden. Andernfalls ist es schwierig, zusätzliche Dinge zu finden, die man zu dieser Erweiterung sagen kann. Es ist mehr Robocop, ohne viel zusätzliche Politur, aber ein Kern, der stark genug ist, um ihn zu einem gleichmäßigen Knaller zu machen.