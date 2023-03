Road 96: Mile 0 ist kleiner und intimer als sein Vorgänger

HQ

Ich muss zugeben, ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder auf die Straße zu kommen, die Digixart so sorgfältig asphaltiert. Und ich mag sehr enthusiastisch geklungen haben, als ich Road 96 in meiner Rezension in Gamereactor Spanien eine 10 gab, aber die Wahrheit ist, dass mich seine Geschichte und Erzählung an diesen heißen Augusttagen im Jahr 2021 völlig gepackt hat.

Es ist schon eine Weile her, aber das kleine französische Studio hatte uns noch eine Geschichte über Petria, Präsident Tyrak und vor allem seine beiden jungen Protagonisten Zoe und Kaito zu erzählen (ja, derselbe Kaito aus Lost in Harmony, dem ersten Titel des Studios). Denn Road 96: Mile 0, das Anfang April erscheint, ist ein viel zurückhaltenderes Abenteuer als der erste Titel, und es fühlt sich viel intimer an, da es hier nicht vollständig an die Entscheidungen gebunden ist, die wir treffen oder die Puzzleteile des Charakters mit der prozeduralen Erzählung zusammenfügen.

Diese Funktionen zeigen sich in den ersten Minuten der einstündigen Demo, die ich ausprobieren konnte, der ein Vortrag von Yoan Fanise, dem Direktor des Spiels, vorausging, den wir vor einigen Monaten interviewt haben. Darin bestätigte der Entwickler, dass dies ein kleineres Abenteuer sein würde, das zwei Monate vor den Ereignissen von Road 96 stattfinden würde, dass es über die Wurzeln der Motivationen des Charakters sprechen würde und dass es auch die Reise des Spielers im ersten Spiel respektieren würde.

Werbung:

"Wir wollten die Entscheidungen und Konsequenzen, die die Spieler gewählt haben, respektieren, also haben wir ein Prequel anstelle eines zweiten Teils gemacht." Fanise bemerkte.

Road 96: Mile 0 entfernt sich auch von der politischen Botschaft, die (nicht so) in Road 96 verborgen war, und ersetzt sie stattdessen durch eine neue Erzählung durch Musik und ihre Darstellung von Teenager-Emotionen und in Fanises Worten, "die Konstruktion von Identität und den Übergang ins Erwachsenenalter". . Es soll jedoch ein Abenteuer sein, das dank der Zugänglichkeit sogar in ein oder zwei Spielsitzungen genossen werden kann. Ich habe das auch in diesen frühen Phasen des Spiels gefunden, in denen ich nicht nur tiefer in den Hintergrund und die Motivationen der Charaktere eingetaucht bin, sondern auch gesehen habe, dass in den neuen Musikteilen - die mehr Tests der Reflexe auf die Musik sind als alles andere - jedes Mal, wenn ich einen großen Fehler gemacht habe, das Spiel mich ein paar Momente vor dem Stolpern zurückbringen würde. Es ist Teil der Philosophie, die Arme für jeden Spieler zu öffnen, auch für diejenigen, die gerade erst anfangen. Fanise stellte klar: "Ich mag keine Spiele, die den Fortschritt blockieren, wir haben dafür gesorgt, dass es viele Möglichkeiten gibt, durch das Abenteuer zu kommen", ohne dass Rätsel oder Notenstände jemanden aufhalten.

Trotzdem und trotz der Unterschiede zu Road 96 sind einige seiner Kernelemente hier, wie das Design und das Artwork, die Point-and-Click-Steuerung und natürlich der emotionale Hintergrund, den es hinterlässt. Es ist kein lineares Abenteuer, aber es ist einfach, zwischen Abschnitten zu wechseln, in denen sich die Erzählung entwickelt, dank eines zentralen Hubs, der verlassenen Baustelle, die wir im Artwork des Spiels sehen. Von hier aus werden wir auf verschiedene Umgebungen in Shandy Sands zugreifen, und wir werden auch einige bekannte Gesichter treffen, über die ich nicht sprechen werde, um die Überraschung nicht zu verderben. Es genügt zu sagen, dass ich jetzt ein breiteres Verständnis für bestimmte Charaktere in Road 96 habe, da Mile 0 zwei Monate vor Beginn des ersten Spiels stattfindet.

Werbung:

Was ich bisher gesehen habe, hat mich fasziniert, da es eine sehr kurze Vorschau war (obwohl das Spiel auch kurz ist), aber es hat alle Elemente, für die ich das erste Spiel geliebt habe: eine großartige Geschichte, gut gebaute Charaktere, eine klare soziale Botschaft und eine Metapher über die Welt, in der wir leben. Road 96: Mile 0 ist der Anfang der Geschichte, und ich habe hohe Erwartungen, wenn der Titel am 4. April erscheint.