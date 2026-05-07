R.M. Guera weigerte sich, Django Unchained anzuschauen, bevor er seine Comic-Adaption schuf

Während unseres jüngsten Besuchs zur Comicon Napoli trafen wir uns mit allen möglichen spannenden Persönlichkeiten aus der Unterhaltungswelt, darunter den erfahrenen Comicautor R.M. Guera.

Bekannt für die jüngste Veröffentlichung der The Goddamned-Serie für Image Comics, ist der Autor und Zeichner auch dafür bekannt, die Comicbuch-Adaption von Django Unchained zu schaffen, die etwa zur gleichen Zeit wie der Film debütierte und zwischen 2012 und 2013 neue Folgen erlebte.

Da dies ein so hochkarätiger Film ist, haben wir in einem Interview mit Guera nachgefragt, wie es ist, den Django Unchained Comic zu machen, alles in einem Interview mit Guera, das ihr unten sehen könnt. Er erklärte, dass es aus logistischer Sicht tatsächlich ziemlich herausfordernd war, den Comic zu machen, und dass Guera, um sicherzustellen, dass es sich nicht zu sehr wie der Film anfühlte, sich weigerte, den Film vor dem Schreiben anzusehen.

"Einer der wichtigsten Punkte für mich beim Django war, den Film nicht zu sehen. Also sagte ich, ich nehme an, aber ich will den Film nicht sehen. Also haben sie mir viele Referenzen geschickt, und ich habe versucht, es auf eine Weise anzupassen... Meiner Meinung nach waren Django zu viele Menschen beteiligt. Es war etwas anstrengend, und das Drehbuch wurde nicht adaptiert. Es war also ein ständiges Hin und Her mit dem Produzenten, mit diesem Typen, mit jenem anderen. Es war ein bisschen anstrengend. Meiner Meinung nach hätte es also wie ein sehr, sehr dickes Buch gemacht werden sollen, aus allem, was aus dem Film herausgeschnitten wurde. Und dasselbe wie der Film auf meine Weise zu machen, denke ich, dass es meiner Meinung nach besser hätte sein können. Es hätte in gewisser Weise länger sein können. Es hätte in Kapitel unterteilt sein können, wie ein Buch. Es war also eine gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das Drehbuch war gut, aber nicht adaptiert. Also war das ständig Esszeit."

Sehen Sie sich unten das vollständige Interview mit Guera an, in dem wir auch über die Rückkehr des Vertigo-Labels bei DC, seine Liebe zum Western-Genre und mehr sprechen.