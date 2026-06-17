DR Kongo erzielt das erste WM-Tor und den ersten Punkt in der Geschichte und überrascht Portugal

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Manche Nationen hätten sich kein besseres WM-Debüt träumen können: Deutschland deklassierte Curaçao mit 7:1, Argentinien besiegte Algerien mit einem Hattrick von Messi mit 3:0, Mbappé stellte mit einem überraschenden Sieg Frankreichs über Senegal Rekorde auf... doch Spanien spielte 0:0 gegen Kap Verde, und nun hat ein weiterer Favorit, Portugal, 1:1 gegen DR Kongo gespielt.

Die Demokratische Republik Kongo nahm nach 1974 (damals als Zaire bekannt) zum zweiten Mal an der FIFA-Weltmeisterschaft teil, erlitt jedoch große Verluste und verlor alle drei Spiele mit einem Gesamtergebnis von 14:0. Heute lief alles anders: das erste WM-Tor für die Nation, von Wissa, und auch der erste WM-Punkt.

Cristiano Ronaldo bestritt offiziell seinen sechsten Einsatz bei einer Weltmeisterschaft, konnte aber mit 41 Jahren kein Tor erzielen und muss warten. Portugal schaffte es nur dreimal, von neun Schüssen aufs Tor zu schießen... fast wie in der DR Kongo, acht Schüsse und zwei aufs Ziel.

Portugal und die DR Kongo warten auf das Ergebnis des Spiels Kolumbien gegen Usbekistan am Donnerstag um 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST.