Richtlinie 8020 Hands-On Impressionen: Bis zum Morgengrauen trifft das Ding

HQ

Ich beneide Supermassive Games nicht. Mit Until Dawn etabliert und eines der bahnbrechenden Horror-Videospiele der 2010er Jahre geschaffen, gibt es mit jeder neuen Veröffentlichung viele Erwartungen, mit der Hoffnung der Fans, dass der neueste Teil der The Dark Pictures-Reihe alle anderen übertreffen kann. Es muss eine schwierige Aufgabe sein, immer daran zu arbeiten, eine von dir selbst gesetzte Messlatte zu schlagen.

Directive 8020 weicht von den traditionellen Elementen des Folk-Horrors ab, die Supermassive seit über einem Jahrzehnt erforscht, und macht sich auf den Weg zu den Sternen. Wir beginnen auf einem Schiff, das sich auf den Weg macht, um eine neue Kolonie für die Menschheit zu entdecken. Im ersten Kapitel des Spiels schlüpften wir in die Rolle eines von zwei Besatzungsmitgliedern, die die Aufgabe haben, den Rest der Besatzung im Auge zu behalten, während sie in Stasis verharren.

HQ

Als etwas, das wie ein Meteorit aussieht, in den Rumpf unseres Schiffes einschlägt, müssen wir natürlich nachforschen und herausfinden, was passiert ist. Um Spoiler zu vermeiden, ist es wahrscheinlich am besten, in Zukunft nicht zu tief in die Details der Handlung einzusteigen, aber wie du dir vorstellen kannst, wenn du etwas über dieses Spiel gesehen hast, ist der Meteorit viel mehr, als es scheint, und bald finden wir uns an Bord dieses Schiffes mit einem gestaltwandelnden Horror gefangen.

Werbung:

Die Richtlinie 8020 informiert Sie sofort darüber, dass viele narrative Entscheidungen getroffen werden müssen. Ein Blick auf das Story-Menü sieht Dutzende von verzweigten Pfaden, die sich vor einem ausbreiten, aber ich kann sagen, dass sich zumindest im ersten Kapitel nur sehr wenig daran ändern kann, wer lebt und wer nicht, oder zumindest wurde mir das von den Entwicklern gesagt. In dieser Hinsicht liest es sich ähnlich wie der Anfang von Until Dawn, aber durch meine Entscheidungen und mein Gameplay habe ich es geschafft, eine Botschaft an den Rest der Crew zu senden, um sie vor der drohenden Gefahr zu warnen. Viele dieser verzweigten Erzählungen existieren eher für den Geschmack im ersten Kapitel und als Beispiel für die Art und Weise, wie du deine Geschichte gestaltest. Erst mit der Vollversion des Spiels kann ich sagen, ob wir jede Entscheidung ernsthaft als wichtig ansehen werden oder ob alle Wege zu ähnlichen Schlussfolgerungen führen.

Zumindest gibt es viele verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten, Ihre Geschichte einzigartig zu machen. Auf der anderen Seite ermöglicht die Richtlinie 8020 auch, dass man zurückgeht und Entscheidungen so schnell ändert, wie man sie trifft. Anstatt einen neuen Spieldurchgang durchlaufen zu müssen, um das Schicksal eines Charakters zu erforschen oder zu sehen, ob du wirklich alle retten kannst, kannst du einfach deinen "perfekten" Spieldurchgang machen, während du spielst. Auf der einen Seite gibt es viele Freiheiten für die Spieler, aber auf der anderen Seite scheint es den Erzählfluss für die Spieler zu unterbrechen, die ihre Entscheidungen ändern wollen, bis sie zufrieden sind. Diese Mechanik kann ausgeschaltet werden, wenn man mit seinem ersten Instinkt leben und sterben möchte, aber dann frage ich mich, warum sie überhaupt enthalten ist. Es ist ein Versuch, es allen recht zu machen, und obwohl es sich als populäre Entscheidung erweisen könnte, bleibe ich vorerst skeptisch.

Meistens spielt sich Directive 8020 wie die anderen The Dark Pictures-Spiele. Du wählst Dialoge aus, siehst zu, wie sich die Zwischensequenzen vor dir abspielen, löst einige einfache Rätsel und hältst den Controller für plötzliche QTEs fest im Griff. In diesem Spiel wird jedoch viel stärker auf Survival-Horror-Mechaniken zurückgegriffen. Vor allem die Stealth-Abschnitte wurden weiterentwickelt und sind jetzt eine wichtige Möglichkeit, die Geschichte aus dem zu erleben, was wir gesehen haben. Sie tragen dazu bei, der Geschichte ein gewisses Maß an Spannung zu verleihen, und es waren die Momente, in denen ich am nervösesten war. Ich frage mich, wie Supermassive sein Gameplay weiterentwickeln wird, um den Spielern eine aktivere Rolle zu geben, aber es wird wichtig sein, sicherzustellen, dass wir nicht zu sehr in einer Action-Schleife stecken bleiben, wenn wir eigentlich hoffen, mehr Angst zu haben, wenn wir auf einem Schiff mitten im Weltraum mit einem furchterregenden Monster festsitzen.

Werbung:

Die Atmosphäre von Directive 8020 ist unglaublich effektiv in der Spannung, die sie aufbaut. Die Welt und das Universum, die es aufgebaut hat, sind auch sofort interessant, und ich hätte gerne mehr gespielt, wenn unsere Demozeit es erlaubt hätte. Allerdings bin ich etwas vorsichtig, was einige der mechanischen Entwicklungen angeht, die Supermassive mit dieser neuesten Iteration seiner Horrorspiele vornimmt, insbesondere in Bezug auf die sofort wiederspielbaren Entscheidungen, da es sich so anfühlt, als würden sie eher dazu dienen, die Erzählung zu entlasten, als den Spielern ein besseres Gefühl von Freiheit zu geben.