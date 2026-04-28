Resident Evil Requiem soll Berichten zufolge im Mai ein Einzelspieler-Minispiel-DLC bekommen

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Nach dem wahnsinnigen Erfolg des Starts von Resident Evil Requiem, der erst kürzlich bestätigt wurde, dass er über sieben Millionen verkaufte Exemplare hat, dauerte es nicht lange, bis Capcom ankündigte, dass ein DLC für das Projekt in Arbeit sei. Während wir in Zukunft etwas von größerer Bedeutung und Größe erwarten, werden bereits nächsten Monat neue Features zum aktuellen Spiel hinzugefügt.

Diese Nachricht stammt von DenFaminicoGamer (danke, Genki), die nach einem Interview mit Requiems Regisseur Koshi Nakanishi einen Informationsausschnitt teilen, der enthüllt, dass im Mai ein Mini-DLC debütiert und Action basierend auf dem Kampfsystem des Grundspiels bietet.

"Für diejenigen, die das Hauptspiel abgeschlossen haben und denken: 'Ich habe noch nicht genug wütend gemacht', denke ich, dass es euch gefallen könnte und ihr sagt: 'Wow!!' "Also schärfe bitte deinen Tomahawk und warte."

Nakanishi merkt außerdem an, dass dieses Mini-DLC ein Einzelspieler-Erlebnis sein und für alle Besitzer von Requiem kostenlos sein wird, wobei es nach dem Abschluss des Hauptspiels freigeschaltet wird. Vor diesem Hintergrund müssen wir jetzt nur noch auf die offizielle Ankündigung von Capcom warten.